El govern del PSOE aprova una oferta pública de 33.800 llocs de treball, la més gran des del 2008

El consell de ministres d'aquest divendres, un dels últims abans de les eleccions generals del 28 d'abril, ha aprovat una oferta d'ocupació pública de 33.793 llocs de treball per al 2019. És l'oferta pública més important des del 2008. Segons ha explicat la ministra d'administracions públiques, Meritxell Batet, la mitjana d'edat dels funcionaris de l'Estat és de 52 anys, 10 anys més que el conjunt de la població activa, i es preveu que d'aquí 10 anys s'hagin jubilat més del 51% dels funcionaris. "Les xifres donen una idea de la magnitud del problema", ha assegurat.

Batet ha dit que l'oferta pública ha estat consenuada amb els sindicats i ha subratllat que, per primera vegada, es fa una "autèntica planificació" de la necessitat de funcionaris per als pròxims anys. "Fins ara, el primer creador d'ocupació del país no tenia una planificació", ha dit la ministra.

El gruix de les places ofertes corresponen a l'admimistració general de l'Estat (20.781), seguit de les forces i cossos de seguretat de l'Estat (5.561). També hi haurà noves places a les forces armades, a la justícia i a l'educació. A més, com ja va anunciar al febrer el govern de Pedro Sánchez, es creen 383 llocs de treball públics per fer front als possibles problemes derivats del Brexit.