L’oficina en una caravana

Diu que es va passar tot el confinament treballant a casa de cara a una paret i que ara, en canvi, té vistes a la natura i la muntanya. “N’estic encantada de la vida”, assegura, i reconeix que, encara que quedi malament dir-ho, la pandèmia ha sigut gairebé un regal caigut del cel per a ella. Gemma Pérez ha instal·lat el seu despatx en un càmping perquè, justifica, amb el teletreball és igual ser a l’oficina, a casa o en una caravana. I no és l’única. L’empresa de lloguer de caravanes Indie Campers ha registrat en l’últim trimestre un augment del 66% de sol·licituds de persones interessades en teletreballar des d’una autocaravana, segons fonts de la companyia.

Pérez treballa al departament d’atenció al client d’una empresa de calçat i ja tenia des de fa temps una caravana al càmping El Pasqualet, de Caldes de Montbui. Però va ser al juny quan va decidir instal·lar-hi el despatx. Ha posat un envelat davant la caravana, una taula de plàstic, dues pantalles d’ordinador, una nevera i fins i tot un petit radiador per no tenir fred a primera hora del matí. El potent wifi del càmping li facilita la connexió.

Segons diu, ha informat la seva empresa que ara treballa des d’un càmping i no li han posat cap inconvenient, sinó tot el contrari, perquè, assegura, ara treballa “més hores que abans”. “Per anar a treballar a Barcelona sortia de casa [viu a Castellar del Vallès] a les set del matí i havia d’agafar tres transports públics. Ara a les set ja soc davant l’ordinador amb un cafè”. Amb tot, afirma que tant li fa fer més hores perquè al càmping té la possibilitat d’oxigenar-se i fer un tomb per la natura en qualsevol moment. A més, des de la caravana té unes vistes privilegiades.

L’únic inconvenient, potser, és que està gairebé sola. “Al començament em feia una mica de cosa, però ara ja m’hi he acostumat”, aclareix. El càmping El Pasqualet, com la majoria d’establiments turístics de la província de Barcelona aquests dies, està desert. Les caravanes i les tendes de campanya se succeeixen l’una al costat de l’altra completament buides. No s’hi sent ni una ànima. La seva propietària, Fina Soley, admet que els clients hi arriben amb comptagotes. Tenen 172 parcel·les i només cinc estan ocupades. “Hi ha la Gemma, una noia que s’hi està de pas, una parella, uns jubilats i un altre noi que també teletreballa”, esmenta un a un els clients que són a les instal·lacions, mentre els compta amb els dits de la mà.

Més teletreball al càmping

Soley confirma que en els últims mesos ha augmentat la demanda de clients que sol·liciten teletreballar des del càmping, i fins i tot d’aquells que volen instal·lar-hi la seva residència de manera permanent. Una petició, assegura la propietària d’El Pasqualet, que fins ara gairebé no tenien. Però viure permanentment al càmping no ho accepten per evitar possibles problemes legals, tot i que necessiten ingressos com sigui. La pandèmia els ha deixat gairebé a la ruïna. I més ara amb el confinament perimetral establert pel Govern durant els caps de setmana: “Quan els clients podrien venir al càmping, no ho poden fer perquè no poden sortir del seu municipi”, es queixa Soley. A El Pasqualet hi treballen 17 persones, però ara totes estan en ERTO excepte tres.

L’Associació de Càmpings de Barcelona també promou a la seva newsletter de novembre la possibilitat de teletreballar des d’un càmping. De fet, alguns recintes lloguen ara bungalous per mesos i no pas per setmanes, com abans. Però hi ha un inconvenient: la majoria dels càmpings estan tancats durant aquesta època de l’any o només obren els divendres, dissabtes i diumenges. A més, amb el confinament perimetral als municipis durant el cap de setmana, molts han abaixat la persiana abans d’hora, fins a la temporada vinent.

Salconduit per anar a un càmping

“Els càmpings estan oberts perquè sanitàriament no suposen un risc, però els clients no poden arribar-hi perquè no poden sortir del municipi de residència els caps de setmana. No té cap sentit”, lamenta el president de l’Associació de Càmpings de Barcelona, Francesc Caballé, que no entén que el Govern impedeixi desplaçar-se a un espai a l’aire lliure com és un càmping els caps de setmana. De fet, l’associació ha sol·licitat a Interior que permeti el desplaçament entre municipis els caps de setmana a les persones que tenen una reserva en un càmping. Seria com un salconduit. De moment no han rebut cap resposta.