Els operadors de drons els podran fer volar sobre multituds i durant la nit

Els drons ja tenen regulació pròpia a Espanya. El consell de ministres ha aprovat aquest divendres un decret llei que desenvolupa i amplia la circulació de les anomenades aeronaus pilotades per control remot. Fins ara una norma temporal del 2014 posava algunes limitacions a l'ús d'aquests aparells, però l'executiu espanyol creu que cal potenciar el teixit empresarial que generen els drons i ha relaxat aquestes fronteres, sobretot per a les activitats professionals.

Així doncs, la nova norma permet que els operadors facin volar les seves aeronaus en espais on abans no se'ls ho permetia. Per exemple, ara podran sobrevolar els voltants d'edificis, reunions de persones i circular durant la nit. Tot i així, abans de fer-ho els caldrà obtenir una autorització de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria (AESA) i realitzar un estudi de seguretat aèria de l'operació que es vulgui fer.

Segons dades de la mateixa AESA, hi ha gairebé 3.000 operadors, 3.693 pilots y 4.283 drons registrats a l'estat espanyol. A més, existeixen una setantena d'escoles de formació i una vintena de fabricants que operen en aquest sector.

D'altra banda, el nou decret llei també estableixen els requisits de formació que hauran de seguir els seus pilots, de manera que s'integra amb els marcs europeus. Les noves condicions s'estendran als fabricants, dissenyadors i les empreses de manteniment de drons.

A més, caldrà comunicar prèviament al ministeri de l'Interior quan es faci volar els drons per sobre d'aglomeracions i zones urbanes. Pel que fa a l'ús recreatiu d'aquestes màquines voladores, el ministeri de Foment ha afegit una sèrie de limitacions per garantir la seguretat en l'espai aeri i per als propis ciutadans.