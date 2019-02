L'organisme regulador de la borsa dels EUA demana la detenció del fundador de Tesla per un altre missatge a Twitter

La Comissió de Borsa i Valors dels EUA (SEC, per les sigles en anglès) va demanar aquest dilluns la detenció del fundador de la companyia Tesla, Elon Musk, per fer una piulada que afectaria el valor de les accions de la companyia. Concretament la SEC considera que Musk trenca l'acord al qual van arribar les dues parts de no fer declaracions "imprecises" que poden incidir en el valor de les accions de l'empresa.

La piulada en qüestió la va penjar el 19 de febrer a Twitter i afirmava que Tesla produiria uns 500.000 vehicles aquest any. Musk va rectificar i va explicar que Tesla aconseguiria un ritme de producció anual de 500.000 vehicles a la fi del 2019, unes declaracions considerades "imprecises" en una nota de la SEC, que podria haver alterat el valor de les accions de la firma.

D'acord amb documents judicials consultats per l'agència Efe, l'organisme regulador ha sol·licitat a Musk que li confirmi si les seves declaracions a través de Twitter comptaven amb l'aprovació de Tesla.

El tuit més car de la història: Musk pagarà 20 milions i deixarà la presidència de Tesla

Ordre de desacatament

Així mateix, la SEC li va sol·licitar els documents que abonen les seves afirmacions i va fer la mateixa petició a Tesla. El jutge federal Alison J. Nathan haurà de decidir tant si hi va haver coordinació entre la direcció de l'empresa i Musk per a la publicació d'aquesta informació a les xarxes socials com si aquesta informació es pot avalar amb dades.

El jutge podria ordenar la detenció del polèmic empresari, que no és el primer cop que té problemes amb alguna piulada, per desacatament al violar l'acord amb la SEC.