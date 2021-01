Els autònoms reclamen al govern espanyol no pagar la quota si hi ha restriccions

Entre els col·lectius més afectats per la crisi econòmica del coronavirus hi ha els treballadors per compte propi. Segons l'últim baròmetre d'ATA, un de cada tres autònoms va perdre més de 30.000 euros el 2020. Aquest dilluns el ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i les principals organitzacions de treballadors autònoms – Upta , ATA i Uatae – han reprès les negociacions per prorrogar les ajudes per cessament de l'activitat que, com els actuals expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), caduquen el 31 de gener. La data que hi ha damunt la taula per ampliar les ajudes és la del 31 de maig, com en el cas dels ERTO.

"Ens estan discriminant", ha assegurat el president d'ATA, Lorenzo Amor, després de la reunió. U na de les demandes principals és que les condicions que ofereixen els ERTO s'equiparin per als autònoms i per això demanen que s'exonerin proporcionalment les quotes que aquests professionals paguen a la Seguretat Social, en cas de limitacions i restriccions a l'activitat. "No és lògic que els autònoms cotitzem al 100%. O el govern espanyol soluciona aquest tema, o que no compti amb nosaltres", ha dit. L'associació també exigeix flexibilitzar l'accés a les ajudes per als autònoms de temporada i ajornar la pujada de la quota prevista per al 2021, que sorgeix d'un acord firmat fa tres anys. Amor ha assegurat que el ministeri "estudiarà" les dues propostes.



Ara mateix els treballadors per compte propi poden rebre una prestació extraordinària per cessament d'activitat i baixos ingressos o una ajuda que és compatible amb treballar, sempre que es pugui demostrar una caiguda de la facturació de més d'un 75%. La primera és del 50% de la base reguladora, mentre que la segona arriba al 70%.

"He perdut 50.000 euros aquest any i el Govern me n’ha donat 2.000"

A més, les organitzacions demanen al ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, canvis per fer més accessibles les ajudes i exigeixen eliminar el requisit per accedir a la prestació que obliga haver-ne sigut beneficiari entre el març i el juny. "El govern està disposat a estudiar les demandes", ha insistit el president d'ATA. Aquestes mesures alleugeririen la situació dels autònoms, segons les organitzacions, molt tocats durant la pandèmia. En el cas de Catalunya, s'hi afegeixen els 2.000 euros que el Govern va repartir al col·lectiu. La negociació es reprendrà quan el ministeri enviï a les entitats un nou text.