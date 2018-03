Un pacte amb empremta socialdemòcrata

“Negociarem fins que cridin a l’altra banda”. Aquesta va ser una de les frases que la cap de la facció parlamentària i designada secretària general del Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SPD), Andrea Nahles, va pronunciar en un congrés extraordinari de la seva formació a finals del mes de gener. Nahles volia convèncer els delegats perquè votessin a favor de les converses per a la Gran Coalició. El congrés va donar finalment (amb un ajustadíssim 54% dels vots) llum verda a unes negociacions que van desembocar en un pacte de govern amb empremta socialdemòcrata.

La distribució dels ministeris evidencia que la cancellera en funcions, la democristiana Angela Merkel, va haver de fer considerables concessions als socialdemòcrates. El pacte de govern preveu, no en va, que l’SPD obtingui el control de sis de les catorze carteres, entre les quals destaquen les de Finances, Treball i Família, Tercera Edat, Dones i Joventut.

Aquests ministeris són considerats fonamentals perquè distribueixen i acumulen una gran part del pressupost amb què compta el govern federal. Si les bases socialdemòcrates acaben aprovant la nova Gran Coalició en referèndum, l’SPD controlarà, per tant, l’aixeta pressupostària.

Els analistes insisteixen que, tot i la seva desastrosa posició en les actuals enquestes electorals (per sota del 20% d’intenció de vot), l’SPD es pot considerar guanyador de les negociacions amb la unió conservadora (CDU-CSU) de Merkel.

Aquests són alguns dels plans previstos per la nova Gran Coalició que porten la signatura socialdemòcrata.

Més despesa social

Sense posar en perill l’equilibri pressupostari

El pacte de Gran Coalició preveu una despesa d’1.392.000 milions d’euros per a tota la legislatura. Amb la condició de no posar en perill l’equilibri pressupostari amb nou deute públic, els socialdemòcrates aconsegueixen més despesa en l’àmbit social.

La nova Gran Coalició es compromet, per exemple, a destinar fins a l’any 2021 gairebé 6.000 milions d’euros a educació, 12.000 milions a ajudar les famílies i les guarderies i a combatre la pobresa, i 4.000 milions a habitatge social i a ajudes per comprar immobles.

Però l’SPD fracassa en l’intent d’introduir una assegurança mèdica universal i posar fi d’aquesta manera a un sistema sanitari de dues velocitats (caixes públiques i privades), una mesura rebutjada pels conservadors.

Límit a la temporalitat Fre a la concatenació de contractes laborals temporals

El sector precari, també anomenat prekariat, és des de fa anys una realitat creixent del mercat laboral alemany. A més dels salaris baixos i l’enorme flexibilitat, la concatenació de contractes temporals és una altra de les condicions que ha de patir l’assalariat precari. El pacte de Gran Coalició preveu que la successió de contractes temporals no podrà superar els 18 mesos (en lloc dels 24 actuals) i que les empreses amb més de 75 treballadors podran recórrer temporalment a un màxim del 2,5% dels seus planters.

Més poder adquisitiu

Reducció de quotes i impostos a la massa treballadora

La CDU, la CSU i l’SPD estan d’acord a no apujar impostos. Els socialdemòcrates han aconseguit, a més, avantatges per a salaris mitjans i baixos: l’anomenat solidaritätszuschlag (taxa de solidaritat, que finança els estats federats orientals des de la reunificació del país, el 1990) hauria de desparèixer, abans de l’any 2021, per al 90% dels contribuents.

A més, els assalariats pagaran un 0,3% menys per a l’assegurança d’atur a través de les seves nòmines. L’estat alemany destinarà una part del seu superàvit a finançar aquests forats pressupostaris. L’objectiu de les mesures és augmentar el poder adquisitiu de la massa treballadora i, consegüentment, incentivar el consum intern del país.

Reforç de les pensions

Estabilització d’un sistema públic que genera dubtes

Els economistes fa temps que adverteixen de la inviabilitat de l’actual sistema públic de pensions a causa de la greu crisi demogràfica d’Alemanya. De fet, la pobresa en la tercera edat ja no és un perill remot, sinó una realitat als carrers del país més ric de la UE.

Els successius governs de Merkel han incentivat fiscalment els plans de pensions privats que haurien de complementar el sistema públic en el futur. Però aquesta aposta s’ha demostrat fallida.

L’SPD aconsegueix que els conservadors es comprometin a estabilitzar les pensions públiques fins a l’any 2025 i a introduir una pensió mínima per a tots aquells ciutadans que demostrin haver cotitzat o cuidat familiars grans o fills durant almenys 35 anys.