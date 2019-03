50 €: el cost màxim si ens roben la targeta

Un màxim de 50 euros. Això és el que ens podran treure del compte corrent les entitats financeres quan perdem o ens robin la targeta de crèdit i la facin servir per fer compres. L’entrada en vigor, a partir del 31 de març, de la nova llei de serveis de pagaments ha obligat algunes entitats a rebaixar aquesta factura, que fins ara podia arribar a ser d’un màxim de 150 euros.

La nova llei, que adapta la normativa espanyola a la legislació europea, no modifica els aspectes fonamentals que ja estaven en vigor, però hi introdueix certs canvis.

Segons la norma, cal diferenciar entre pèrdua, robatori i duplicat de la targeta. En certa manera, una pèrdua es considera culpa del client, mentre que els altres dos casos no són responsabilitat seva, sinó fruit de la mala fe d’una tercera persona. En tots tres casos cal tenir present que, legalment, el banc ens ha de tornar els diners que perdem si algú altre paga o treu diners amb la nostra targeta.

La diferència principal entre els tres casos és quant hem de pagar i a partir de quan. Tant en cas de pèrdua com de furt, els bancs poden cobrar fins a un màxim de 50 euros als clients per cobrir una part de les despeses ocasionades per l’ús no autoritzat de la targeta, però només per a pagaments efectuats abans que el client avisi el banc del robatori.

En canvi, en el cas d’un duplicat o d’un accés il·legal a un altre mitjà de pagament -per exemple, si ens entren al nostre compte bancari a través de la web de l’entitat sense que ens n’assabentem-, com que el client no pot saber que està sent víctima d’un delicte fins que no es troba sense els diners, aquesta norma no s’aplica i els bancs estan obligats a retornar el 100% dels diners perduts.

Si patim un robatori o un duplicat de targeta, la llei també obliga a enviar al banc una còpia de la denúncia a la policia perquè ens tornin els diners.

Cal dir que l’entitat té l’opció de no cobrar res al client, com un gest comercial. Algunes, de fet, asseguren que no ho fan, tot i que aquest diari no ha pogut comprovar que sigui així.

A més de tot això, la nova llei introdueix més novetats com la reducció de dos mesos a dues setmanes del període de temps que tenen les entitats per respondre a les queixes dels clients relacionades amb serveis de pagament, també en el cas de les targetes. Això inclou les reclamacions en cas que ens robin la targeta i el banc no ens aboni els diners perduts immediatament.

La nova regulació també fixa les obligacions dels clients si perden la targeta o algú la utilitza il·legítimament. Segons el Banc d’Espanya, la primera cosa que s’ha de fer és avisar com abans millor el banc. Si l’entitat considera que no s’ha avisat amb prou rapidesa -per exemple, si triguem alguns dies-, pot arribar a l’extrem de negar-se a tornar els diners robats, tot i que ha de demostrar que el client no ha actuat amb prou rapidesa.

En aquest sentit, les entitats tenen l’obligació de posar mitjans les 24 hores del dia per facilitar-ho -com ara un telèfon de contacte o una opció a l’aplicació del mòbil-, cosa que ja fa anys que és així.

Nous sistemes de pagament

La reforma legal actualitza diversos aspectes no previstos inicialment, sobretot per incloure els nous sistemes de pagament digitals que han irromput els últims anys. Des d’un punt de vista estrictament de la targeta, no fa gaire temps un robatori podia acabar en no res si, per exemple, es tractava del furt d’una cartera en què el carterista només buscava diners en metàl·lic, però no tenia capacitat per sabotejar o descobrir el codi de seguretat de la targeta.

Actualment, amb els xips contactless, es poden pagar quantitats petites sense haver d’introduir el codi de seguretat, cosa que facilita a un hipotètic lladre utilitzar la targeta per fer compres menors de manera contínua abans que el propietari s’adoni que l’hi han robat i la cancel·li. Per això s’obliga els clients a avisar els bancs amb el màxim de celeritat possible, i al seu torn s’obliga les entitats a posar-hi tantes facilitats com puguin.