76 països demanen regular l’e-comerç

El comerç a internet s’ha desenvolupat en els últims anys a una velocitat de creuer. En un espai virtual en què no hi ha fronteres físiques, comprar en botigues en línia de l’altra punta de món és cada vegada més habitual. El problema és que no hi ha cap normativa internacional actualitzada que reguli el sector. En plena guerra comercial entre els Estats Units i altres grans potències mundials com la Xina, 76 països van acordar ahir al Fòrum Econòmic Mundial de Davos impulsar un marc legal sota el paraigua de l’Organització Mundial del Comerç que reguli i faciliti l’e-comerç. La idea és fer més segures les transaccions comercials a internet, tant per a les empreses com per als clients.

Entre els 76 països que s’hi van comprometre, hi ha els socis de la UE, els EUA, el Japó i finalment també s’hi va sumar la Xina, malgrat les seves reticències inicials. Tot i això, el gegant asiàtic va reclamar a l’administració de Donald Trump que en les negociacions es tinguin en compte les necessitats dels països en desenvolupament. Era la resposta a la petició poc diplomàtica de Trump, que havia demanat prèviament a la Xina que deixés de considerar-se a si mateixa un país en desenvolupament. Segons es va pactar ahir a Davos, les negociacions per establir normes internacional en e-comerç començaran al març.

“Ja fa temps que vaig dir que era inacceptable que el 2018 l’OMC encara no tingués cap conversa efectiva i profunda sobre un fenomen que actualment està impulsant l’economia mundial”, va subratllar ahir el director general de l’OMC, Roberto Azevedo. La majoria dels acords comercials bilaterals entre països incorporen un capítol d’e-comerç, però l’organisme de comerç internacional considera que es queden obsolets molt ràpidament. Cal un marc regulador mundial i adaptat al comerç digital actual.

L’Índia se’n queda fora

Els 76 països són la meitat dels membres de l’OMC, però hi són gairebé tots els grans: junts sumen el 90% del comerç digital mundial, que mou anualment la vertiginosa xifra de 27 bilions de dòlars. Entre els més grans, només l’Índia se’n vol quedar al marge. Durant les negociacions, que s’allargaran mesos, qualsevol país s’hi podrà sumar. La idea és acabar-les abans de finals d’any, però el calendari és incert. Per ara, el més important és que hi ha voluntat de fer-ho possible.

“És un dia històric que demostra que l’OMC pot gestionar els reptes del segle XXI”, va assegurar la comissària europea de Comerç, Cecilia Malmström. Brussel·les considera l’acord com un avanç important del multilateralisme en un moment delicat per a les relacions comercials mundials. “Hem d’oferir als ciutadans i les empreses un entorn comercial que sigui previsible, eficaç i segur”, va subratllar la política sueca.