Els països de l'euro també recorden a Itàlia que ha de complir les regles del joc

Els països de l'euro fan pinya amb la Comissió Europea davant el desafiament pressupostari que ha encetat Itàlia. La reunió de l'Eurogrup que ha tingut lloc aquest dilluns ha acordat donar suport al posicionament de la CE, que, per primera vegada, va retornar a un estat l'esborrany del pressupost, ja que considera que incompleix les normes d'estabilitat pressupostària comunitària. Itàlia té fins al dia 13 de novembre per presentar un nou esborrany que redueixi més el dèficit i el deute com exigeix la Comissió Europea. Fonts oficials italianes han assegurat que el ministre de Finances italià ha mantingut una trobada constructiva amb el comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, i que l'objectiu és arribar a un acord i no posar en risc la unitat de l'eurozona. I, tot i que Brussel·les manté un to baix i ja ha rebutjat en altres ocasions aplicar sancions, ja juga amb aquesta 'amenaça'.

Moscovici ha insistit en la voluntat de diàleg i ha negat que ja s'estigui preparant la sanció, malgrat que la carta enviada a Itàlia la setmana passada forma part del procés que pot acabar concloent en una sanció econòmica. El mateix to baix i constructiu és el que manté l'Eurogrup. En un comunicat posterior a la reunió, els països de la zona euro fan una crida a "la importància d'unes finances públiques segures i la seva coordinació dins el marc del pacte d'estabilitat per garantir el creixement econòmic sostenible i el funcionament adequat de la unió econòmica i monetària".

Abans de l'entrada a la reunió, de fet, ja ho han dit diversos ministres de Finances d'altres països de l'eurozona. Han sigut diversos els responsables financers dels diferents estats els que han recordat a Itàlia que cal complir les normes i que incomplir-les pot arribar a afectar el conjunt de la zona euro. Per contra, fonts oficials italianes han insistit que el seu ministre de Finances, Giovanni Tria, ha mantingut un to constructiu i gens agressiu durant la trobada. Asseguren que la seva proposta de pressupostos no incompleix el pla d'estabilitat.

I tant Moscovici com el president de l'Eurogrup, Mário Centeno, s'han anticipat i defensat de les crítiques del govern italià quan acusa les institucions europees de no respectar la sobirania nacional. "El nostre paper és fer respectar els tractats firmats per la zona euro, és una situació legítima i la Comissió respecta totalment les eleccions democràtiques nacionals que no poden ser incompatibles amb el marc pressupostari comú", ha dit Moscovici, que ha comparat la CE amb un "administrador de finques", en referència a l'administració de la zona euro.

La pilota està en camp italià, com bé ha recordat Moscovici. El dia 13 de novembre és la data límit perquè Itàlia presenti una nova proposta que acontenti la Comissió. Després, el dia 21 de novembre, és quan l'executiu europeu valorarà no només el pressupost italià sinó tots els dels diversos estats membres. "Esperem un nou projecte revisat, les preguntes estan sobre la taula: volem saber si el dèficit es reduirà i si el deute públic està sota control", ha dit Moscovici, que recorda a Itàlia que no ha respost aquestes preguntes. "Ara hem de trobar una manera de posar-nos d'acord dins les normes de la zona euro", ha sentenciat el comissari.