El fons paneuropeu Target Global obre oficina a Barcelona

Un dels ingredients que els emprenedors demanen sovint per fer créixer Barcelona com a epicentre tecnològic és l’arribada de fons internacionals cada cop més grans. Aquests fons fa uns anys que tenen la capital catalana al radar, però no és tan habitual que hi siguin físicament. La gestora de capital risc paneuropea Target Global és una de les primeres que s’atreveixen a creuar aquesta frontera. La firma obrirà una oficina a Barcelona per estar més connectada a l’ecosistema de la ciutat. “Està a punt de convertir-se en el pròxim hub tecnològic europeu”, explica a l’ARA Shmuel Chafets, un dels quatre socis i vicepresident de Target Global.

De moment, el fons amb seu a Berlín ja ha nomenat la directora d’inversions Lina Chong com a responsable de l’oficina barcelonina. Tot i així, el seu objectiu és ampliar les operacions a la ciutat els pròxims dos anys, com han fet a Tel Aviv i Londres. “Veiem moltes de les qualitats que hi havia a Berlín quan hi vam arribar fa deu anys”, assegura Chafets. Target Global gestiona més de 700 milions d’euros en capital risc i ha injectat finançament a empreses com el gegant alemany del menjar a domicili Delivery Hero.

“Barcelona és prou important per a nosaltres per voler ser locals i formar part de l’ecosistema”, defensa. De fet, Chong diu que la gestora ja manté una bona relació amb fons barcelonins per coinvertir. “No som aquí per aprofitar l’onada i desaparèixer, sinó per estar-nos-hi a llarg termini”, insisteix Chafets. Segons el seu parer, Barcelona és prou competitiva en costos per atreure negocis tecnològics, però reconeix que la falta d’habitatge és un dels frens per arribar al nivell d’altres grans ciutats.

Més inversions a la ciutat

De moment, Target Global ja ha invertit en quatre start-ups nascudes a Barcelona. La primera va ser la plataforma de viatges de negoci TravelPerk el 2017. En els últims anys s’hi han sumat l’aplicació de pisos compartits Badi i el servei de consultes mèdiques MediQuo. La gestora també és un dels inversors de DocPlanner, la companyia polonesa de salut digital que es va fusionar amb l’homòloga barcelonina Doctoralia. Amb l’obertura de la nova oficina, Target Global preveu incrementar el ritme inversor a la capital catalana amb entre una i tres noves operacions a l’any.