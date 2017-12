Una jutge impedeix les vagues dels vigilants de seguretat a Barajas durant el Nadal

El jutjat social número 10 de Madrid ha paralitzat les aturades parcials de la plantilla de vigilants i auxiliars de seguretat als controls d'accés a l'aeroport d'Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que estaven convocades a partir de dijous i durant tot el període nadalenc.

En una interlocutòria, la jutge estima la mesura cautelar sol·licitada per l'empresa Prosegur pel que fa a la suspensió de la vaga parcial adoptada pel comitè de vaga fins que es dicti una sentència judicial ferma sobre la demanda presentada per l'empresa.

Així, a Barajas no hi haurà aturades parcials durant les festes de Nadal dels treballadors dels controls de seguretat, que en aquest aeroport són de Prosegur, a diferència del que va passar a Barcelona l'estiu passat, quan els treballadors dels controls del Prat van fer aturades que van comportar importants inconvenients als viatgers en plena temporada turística. En el cas del Prat, l'empresa contractada per fer aquests controls és Eulen.

L'empresa Prosegur i el sindicat ATES-SAM van tancar dimarts sense acord l'acte de mediació, per la qual cosa els sindicats mantenien les aturades parcials a Barajas convocades entre aquest dijous i el 8 de gener del 2018.

La jutge té en compte, per acceptar les mesures cautelars, els dies en els quals estan convocades les aturades. "És de públic i notori coneixement l'existència de la gran afluència de passatgers en aquesta època de l'any (...) i en cas de no atendre's la mesura cautelar, el caos i el desconcert que una vaga en el servei de transport públic ocasiona no tindria reparació possible per als milers d'usuaris", assenyala.

És a dir, entén que ha de donar-se "primacia a la defensa dels interessos generals de la societat en matèria de servei públic de transport en dates en les quals la majoria de passatgers, i també treballadors, disposen de determinats dies de l'any per al trasllat a diferent localitat del seu lloc de treball".

El sindicat convocant de les aturades ha dit que acata la decisió judicial i que els empleats continuaran treballant "amb total professionalitat", però ha acusat l'empresa Prosegur de "dinamitar" el dret de vaga amb les mesures cautelars.