Els partits tornen a ajornar l'acord per vincular per sempre les pensions a l'IPC

Els partits no aconsegueixen posar-se d'acord perquè les pensions hagin de tornar a estar sempre vinculades a l'evolució dels preus. Aquest dimecres es tornaven a reunir els representats polítics que conformen el Pacte de Toledo, la comissió que aborda la reforma del sistema–, i les declaracions abans d'entrar a la sala anaven en la línia més optimista de tenir l'acord aquesta mateixa tarda. Però la trobada ha durat pocs minuts i els diputats han tornat a sortir per la porta sense cap mena de consens. El paper que ha de tenir l'IPC dins la fórmula per revaloritzar les pensions anualment és el punt de conflicte.

Mentre una part (Podem i ERC) exigeix que l'IPC sigui el mínim garantit, Partit Popular i Ciutadans aboguen perquè la inflació sigui un indicador estructural però no l'únic i que sigui sotmès a altres indicadors en funció del cicle econòmic o de la renda de cada pensionist. PEDECat i PNB es troben entre totes dues posicions però també estan d'acord en incloure altres factors al càlcul. El canvi està en el PSOE. El partit que ara ocupa la Moncloa fins ara sostenia que l'IPC havia de ser la base per garantir el poder adquisitiu, però ha mogut la seva posició i es distancia lleugerament de Podem.

El canvi del PSOE

La portaveu socialista al Pacte de Toledo, Mercè Perea, ha reiterat que l'objectiu és "mantenir el poder adquisitiu" i que l'acord és factible però la portaveu de Podem, Aina Vidal, ha donat a entendre que el PSOE s'havia mogut respecte la seva posició inicial. "Continuem amb dues posicions diferenciades respecte l'IPC i nosaltres creiem que no cal inventar noves històries, sinó que per mantenir el poder adquisitiu ja existeix l'IPC", ha sentenciat Vidal.

Precisament poques hores abans que es reunissin els diputats del Pacte de Toledo, desenes de pensionistes s'han tornat a concentrar davant les portes del Congrés dels Diputats per demanar que les pensions estiguin vinculades a l'IPC. De fet, el govern de Pedro Sánchez ja ha pactat amb Podemos que si aquest any la inflació avança per sobre de l'1,6% –com apunten alguns indicadors– es revisi l'augment per garantir que no hi hagi pèrdua. Cal recordar que segons els pressupostos generals de l?Estat d'aquest any, les pensions havien de créixer un 1,6% (va ser l'acord al qual van arribar PP i PNB).

Acord congelat

Però si el PSOE assegura que la seva intenció és garantir que no hi hagi pèrdua de poder adquisitiu perquè no s'ha tancat un acord aquest dimecres? Perquè els partits treballen en la redacció d'aquesta recomanació com un text clar però prou obert perquè pugui ser assumit per qualsevol govern que arribi a la Moncloa. Mentre per a Podem i ERC és clau que l'IPC sigui condició indispensable, per a la resta de partits la història recent ha provat que cal tenir en compte altres factors, sobretot en temps de recessió. I, ara que ha de trobar consensos perquè és el PSOE qui està a l'executiu, es mostra més distant a la posició de Podem.

De fet, aquesta és la mateixa font de desacord que hi havia abans de marxar de vacances. El consens és majoritari si s'entén que les pensions han d'anar lligades a l'IPC sempre que l'economia vagi bé. El problema arriba quan es posa sobre la taula què ha de passar quan hi hagi recessió econòmica. És en aquest punt que partits com el PP, Ciutadans i PDECat creuen que cal introduir un factor com el PIB perquè les pensions no augmentin tan en cas de crisi. Partits com Ciutadans creuen, a més, que cal tenir en compte quins pensionistes cobren més i quins menys perquè, per exemple, els que tenen menys ingressos sí que vegin sempre vinculades les seves pensions a l'IPC i l'esforç el facin els que més cobren.

El paper del diàleg social

D'altra banda, un altre dels aspectes que s'han discutit en la trobada d'aquest dimecres és el paper que hauria de tenir l'anomenat diàleg social, que són les relacions de comunicació que s'estableixen entre govern i representants de les empreses i dels treballadors. Per a partits com el PP és bo que després que el govern de torn hagi decidit què farà amb les pensions d'acord amb les recomanacions del Pacte de Toledo, després s'hagi de ratificar en una taula del diàleg social.

El paper de "ratificació" o consulta als agents socials és doncs un altre dels fenòmens a discutir perquè hi ha partits que no ho consideren necessari o que ho consideren un factor més aviat secundari. Podem i ERC estan d'acord amb què sindicats i empreses hi tinguin a dir però consideren que l'IPC ha de ser un mínim indiscutible.