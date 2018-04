Els partits es debaten entre l’IPC i un nou índex per a les pensions

Aquest dimarts arriben al Congrés els pressupostos que tenen com a mesura estrella una pujada de les pensions més baixes de fins al 3%. Però també avui representants de tots els partits de l’arc parlamentari espanyol es tornen a reunir per intentar posar punt final a la discussió de fons: com garantir el poder adquisitiu dels pensionistes. Aquest ha sigut el punt més polèmic i el que més ha obstaculitzat les negociacions del Pacte de Toledo, el grup de treball en què tots els partits s’han de posar d’acord per proposar com reformar el sistema de la Seguretat Social. Diversos membres d’aquest grup tenen la confiança que sortiran de la reunió amb un acord després d’haver-se enfrontat a un dilema en els últims mesos: retornar a l’IPC com a índex per revaloritzar anualment les pensions o buscar una nova referència alternativa que garanteixi que els pensionistes no perden poder de compra.

Les protestes dels pensionistes als carrers van tornar a posar sobre la taula del Pacte de Toledo un punt que havien aparcat durant més d’un any, després de trobades estèrils per arribar a qualsevol consens. Els partits van decidir començar a discutir altres qüestions com ara les fonts de finançament de la Seguretat Social, però les exigències dels pensionistes van fer que partits com el PSOE i Podem tornessin a veure l’oportunitat de posar el govern entre les cordes per reclamar l’augment anual en funció de l’evolució dels preus.

Així, després que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, hagi anunciat una pujada d’entre un 1% i un 3% de les pensions més baixes si hi ha acord per als pressupostos, diversos representants de l’oposició al Pacte de Toledo li van recriminar que aquesta proposta no es derivés de les recomanacions d’aquest grup, i es van tornar a tancar dimarts per discutir sobre com mesurar el poder adquisitiu dels pensionistes. A la sortida de la reunió, els participants van assegurar que les sensacions havien sigut positives i es van emplaçar de nou a avui per mirar d’assolir l’acord definitiu i aprofitar la negociació pressupostària per fer la recomanació.

Des del 2013 les pensions no creixen anualment en funció dels preus (abans s’havien arribat a congelar), sinó que ho fan seguint l’anomenat índex de revalorització de les pensions (IRP), que va crear el PP i que fixa un creixement anual mínim del 0,25% en funció de l’estat dels comptes de la Seguretat Social. És a dir, que si la situació de dèficit històric del sistema públic de pensions no fos tal, podrien incrementar-se més d’aquest 0,25%, segons preveu l’IRPF. Però el mateix ministeri d’Hisenda va fer públic dilluns passat que la Seguretat Social no ha complert l’objectiu de dèficit i que encara està a nivells -negatius- de rècord.

Però, com que a partir d’ara els preus pujaran més d’aquest 0,25%, els pensionistes perdran poder adquisitiu. Aquesta és la discussió. Els partits del Pacte de Toledo estudien avui si recuperar de nou l’IPC (com volen el PSOE, Podem, el PDECat i el PNB) o establir un nou índex que tingui en compte altres elements per garantir el poder de compra. Els mateixos partits que defensen l’IPC estan disposats a trobar un altre índex de referència si té en compte factors com la productivitat, però sempre mantenint el poder adquisitiu. Ciutadans no té una postura clara i el PP ja ha advertit que tornar a l’IPC és antiquat i que els recursos de la Seguretat Social són insuficients per afrontar més augments.