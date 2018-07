Una passatgera abandonada per Vueling a Londres: "La companyia no ens ha ajudat en res"

"Només ens ajudaven els treballadors de l'aeroport de Gatwick [Londres]; ningú de Vueling ens va ajudar en res". El lament és de Gina Rigol, una estudiant de 23 anys que va quedar-se atrapada a la capital anglesa amb el seu germà després que Vueling decidís cancel·lar el seu vol amb destinació a Barcelona, dilluns passat.

La Gina havia d'enlairar-se cap a la capital catalana a les 21.00. Quan va arribar al primer control de seguretat, al voltant de les 19.00, el personal de l'aeroport la va enviar a la recepció de la terminal. Allà va trobar-se amb més gent envoltada de dubtes i, finalment, van descobrir que el seu vol s'havia cancel·lat.

"Ens van enviar a un taulell on només hi havia treballadors de l'aeroport; no hi havia ningú de Vueling", explica la Gina a l'ARA. De fet, recorda que l'única informació que va rebre per part de la companyia aèria va ser un document en què s'explicava als afectats què calia fer en circumstàncies com aquella.

London Gatwick: vuelos a Barcelona, Roma y París cancelados. Nadie de @vueling atendiendo. Patético y vergonzoso. pic.twitter.com/HFUcpR4krj — Gina Rigol (@GinaRigol) 16 de julio de 2018

Més tard, una de les afectades del vol Gatwick-Barcelona va adonar-se que també s'havien cancel·lat dos vols que anaven a París i Roma. El personal de l'aeroport va optar per redireccionar tots els afectats a una zona de 'check-in' apartada de la resta per evitar un col·lapse davant els controls de seguretat. "Teníem cinc empleats de Gatwick treballant únicament per a nosaltres, però se'ls veia molt desbordats", recorda la Gina.

Canvis en el vol

Després de rebre la confirmació online de la cancel·lació per part de Vueling, la companyia va oferir vols alternatius als afectats. En el cas de la Gina, s'havia d'esperar fins dijous al migdia per tornar a Barcelona i fent escala a Roma. És a dir, que s'havia d'esperar tres dies a Anglaterra.

"Jo tenia un bitllet de tren per anar de Barcelona a Sant Sebastià dimarts a la tarda", apunta la Gina. És per això que ella i el seu germà van decidir ignorar l'alternativa que els havia proposat Vueling i van decidir comprar un altre vol amb Iberia (que, per acabar-ho d'adobar, forma part del mateix grup que Vueling, IAG) per tornar a Barcelona l'endemà, sortint des de l'aeroport de Heathrow, també a Londres.

La Gina és ara mateix a Sant Sebastià, però no va arribar a temps per agafar el seu tren.

A banda d'ella, encara hi ha uns quants passatgers atrapats a la capital britànica a qui encara no se'ls ha assignat cap vol alternatiu. Segons ha informat TV3, un grup de 40 passatgers fa dos dies que van a l'aeroport de Gatwick sense aconseguir que els reubiquin a cap vol. "Un autobús ens recull cada dia i ens deixa tirats a l'aeroport sense cap mena d'informació", assegura un testimoni.

Aquesta situació contrasta amb les declaracions que Vueling va fer a l'ARA aquest dimarts. La companyia va assegurar que "el 78% dels clients afectats van volar o volaran a les seves destinacions entre dilluns i dimecres". La realitat, però, mostra que almenys a alguns usuaris se'ls va emplaçar a volar dijous.

Caos a l'hotel

Com que no van poder volar, la Gina i el seu germà van passar la nit de dilluns a dimarts en un hotel de Londres. Un cop més, aquesta estudiant destaca la nul·la presència de Vueling durant les gestions. "Vueling tenia habitacions reservades, però vam passar la nit on els treballadors de l'aeroport ens van assignar", comenta. A banda, la Gina recorda que, a causa de les confusions, "més famílies del compte van presentar-se a l'hotel". Això va obligar que algunes famílies haguessin de tornar a Gatwick perquè se'ls assignés un nou hotel.

La Gina ja ha trucat a Vueling i els ha dit que no acceptarà un reemborsament. "Reclamaré les despeses pel meu compte, més la indemnització que em correspongui", comenta. Ho farà a través de l'Organització de Consumidors i Usuaris, que li va facilitar una sèrie d'enllaços web per fer efectives les reclamacions. L'única resposta que va rebre la Gina per part de Vueling va ser una resposta a un tuit que va publicar. "¿Necessites informació sobre la cancel·lació o ja t'han informat? Estem a la teva disposició", va escriure la companyia. "A la meva disposició no hi ha ningú", va protestar la Gina.