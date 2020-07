A l'aeroport del Prat li costa remuntar

Les estadístiques del juny d'Aena donen a l'aeroport de Barcelona informació ben paradoxal. D'una banda, pot celebrar haver triplicat els passatgers del maig: les 47.000 persones que van transitar llavors per la infraestructura catalana s'han convertit en gairebé 150.000. Un increment de més del 200%. Ara bé, de l'altra, la xifra es manté molt per sota del que és habitual en aquest mes en anys anteriors. Així, el 2019 l'aeroport del Prat va registrar un trànsit de més de 5 milions de persones. De fet, la xarxa d'aeroports d'Aena en conjunt amb prou feines ha superat el milió de passatgers, encara que això suposa un increment del 300% respecte al maig.

Part d'aquest augment es deu al fet que a finals de juny el govern central va obrir les fronteres per als ciutadans de dins l'espai Schengen. És a dir, que gran part dels ciutadans de països de la Unió Europea van poder començar a entrar a Espanya sense obligació de fer quarantena i sense haver de demostrar una raó de pes per fer-ho. Malgrat tot, moltes aerolínies no van començar a operar fins a l'1 de juliol, així que s'espera que les dades d'aquest mes reprodueixin un increment més alt.

De moment, pel que fa al juny, el nombre d'operacions segueix un patró similar al que indica l'estadística dels passatgers. A l'aeroport del Prat s'hi van registrar uns 2.700 vols, un 55% més dels que es van operar al maig i un 91% per sota dels de l'any anterior. La sorpresa, en aquest sentit, són els aeroports de Madrid - Cuatro Vientos i el de Sabadell, que, amb una diferència només d'un 1% i un 11% inferior en comparació amb l'any passat, se situen al capdavant de la llista de les infraestructures que més operacions han fet: més de 4.500 la primera i més de 4.000 la segona. Fonts d'Aena expliquen que totes dues instal·lacions són equivalents i que el que més acullen són vols de servei i de les escoles d'aviació, que o bé s'han pogut seguir fent (com és el cas dels vols de servei) o bé es van poder reactivar molt abans que els vols comercials.

En total, al juny s'han operat uns 43.600 vols: més del doble que el mes passat, però encara un 80% menys que el mateix mes del 2019.