La patronal de les VTC recorre al Suprem les limitacions a Uber

Unauto, la patronal d'empreses de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), s'ha sumat a Uber i ha presentat recurs al Tribunal Suprem arran de les noves mesures i requeriments per a aquest sector que el ministeri de Foment va aprovar per reial decret al desembre. És possible que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) també recorri la decisió del govern central.

L'executiu de Mariano Rajoy va aprovar divendres rebutjar el requeriment que el regulador li havia fet perquè derogués les últimes mesures imposades a les VTC, en considerar que són injustes i contràries a la lliure competència i que van en perjudici dels usuaris.

La nova regulació sobre les VTC s'enfronta a un nou contenciós al Suprem sense que l'alt tribunal hagi resolt encara els recursos previs presentats l'any 2015 en contra de la normativa presentada llavors i que limitava el nombre de llicències que es podien donar a una per cada 30 taxis.