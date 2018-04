La patronal de la construcció vol mantenir el peatge a les autopistes on acaba la concessió

La patronal de les grans constructores espanyoles, Seopan, aposta clarament per mantenir el peatge de les autopistes en les quals la concessió acaba pròximament, com és el cas de l'AP-1 a Burgos o l'autopista AP-7, que en gran part travessa Catalunya.

Segons aquesta patronal, la supressió del peatge a la mitja dotzena d'autopistes que acaben el termini de concessió en els pròxims anys suposaria un cost d'uns 450 milions d'euros a l'any per a l'erari públic, segons calcula la patronal de grans constructores i concessionàries Seopan.

La Cambra de Contractistes d'Obra de Catalunya (CCOC) també es va pronunciar a favor de mantenir els peatges, encara que siguin tous i només per pagar el manteniment, en les autopistes on acabi la concessió.

El cost per a l'Estat d'aixecar el peatge en aquestes vies deriva del fet que hauria d'assumir el cost del manteniment i de la reversió fiscal que es deixa d'ingressar, segons va explicar el president de l'associació, Julián Núñez.

La patronal vol mantenir el peatge en aquestes vies i, en aquest sentit ja s'ha manifestat al ministeri de Foment en relació a la primera autopista que conclou el seu termini de concessió, l'AP-1 de Burgos a Armiñón, que venç el 30 de novembre.

En el cas d'aquesta via, la meitat del trànsit de la qual correspon a vehicles estrangers en els mesos d'estiu, Seopan subratlla que a més requereix una inversió per a ampliació i millora d'uns 320 milions d'euros. "No té sentit que els espanyols sufraguin amb els seus impostos el trànsit de vehicles estrangers", ha assenyalat el president de la patronal constructora. "Cal mantenir el model, amb canvis que donin satisfacció a les diferents parts", ha dit.

Aposta per les bonificacions

Així, entre els canvis que Seopan ha proposat a Foment per mantenir el peatge en aquesta autopista figura implementar descomptes per als conductors residents que circulen diàriament per la via, que actualment és concessió d'Itínere.

A més d'aquesta via, el 2019 està previst que acabi el període de concessió del del tram de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant, i el del l'AP-4 de Sevilla a Cadis. El 2021 acaba la concessió del tram de l'AP-7 entre Barcelona i la Jonquera i Tarragona, a més del de l'AP-2 Saragossa-Mediterrani. Es dona la circumstància que la concessió de totes aquestes vies la té Abertis.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha manifestat reiteradament que la voluntat del govern espanyol davant aquests venciments passa, en primer terme, per no prorrogar la gestió dels actuals concessionaris i que les vies reverteixin a l'Estat.

Posteriorment, De la Serna pretén acordar amb les principals formacions polítiques l'estratègia per a aquestes vies, una estratègia que determinarà si es mantenen dins la xarxa de carreteres de l'Estat lliures de peatge o si la concessió torna a sortir a concurs.