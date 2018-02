La patronal digital creu que el decret d'Hisenda per exigir més dades a Airbnb és "regulació encoberta"

L'Associació de l'Economia Digital (Adigital) i la plataforma Sharing Espanya han criticat aquest dijous en un comunicat conjunt el decret del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per augmentar les exigències d'informació a les plataformes de lloguer turístic com Airbnb o HomeAway. L'organització ha titllat de "regulació encoberta de l'economia col·laborativa" aquestes mesures i considera que posen en risc el model de negoci d'aquestes plataformes.

Així doncs, Adigital i Sharing Espanya reclamen que a les empreses els resulta "impossible" ajustar-se a la nova normativa, ja que en alguns casos ni tan sols disposen de totes les dades dels seus usuaris que els reclama Montoro. En la seva opinió, el decret s'ha elaborat "de manera apressada" i sense establir negociacions amb les plataformes sobre el seu contingut. De fet, l'organització posa en dubte que l'objectiu del decret sigui eliminar el frau fiscal.

"Les plataformes han ofert a Hisenda les dades que siguin necessàries per prevenir el frau fiscal d'entre les que recullen dels seus usuaris, com les dades econòmiques de les transaccions, la identificació de l'usuari o de l'immoble, però la resta de dades sol·licitades per l'administració fiscal simplement no les tenen", explica el director general d'Adigital, José Luis Zimmermann.

D'aquesta manera, l'associació considera que és un "requisit insostenible" demanar les dades dels més de 9 milions de viatgers que fan servir aquestes plataformes a l'Estat cada any. A més, critica que el sector hoteler no ha de complir aquestes obligacions.

En aquest sentit, Agital i Sharing han fet una crida a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) perquè interposi un recurs contra el decret de Montoro "per protegir l'interès general". D'altra banda, destaquen que s'han reunit amb la Comissió Europea per valorar la gravetat d'aquesta mesura i estudien presentar una queixa formal davant les autoritats europees.