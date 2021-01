La patronal torna a exhibir unitat, ara per demanar eleccions al febrer

No fa tant de temps era habitual que les patronals catalanes fossin notícia per conflictes entre elles. Ara, excloent el vers lliure de la Cambra, la situació ha canviat: l’arribada de Josep Sánchez Llibre a Foment a finals del 2018 i especialment l’esclat de la pandèmia han fet que les organitzacions empresarials catalanes tinguin una sola veu en matèries tan diferents com la regulació laboral, la necessitat d’aplicar ajudes directes als sectors més afectats per l’actual crisi i, aquests últims dies, la celebració de les eleccions en la data prevista aquest febrer.

En aquest últim cas, les patronals catalanes sostenen que “el país requereix amb urgència constituir un Govern estable i fort amb capacitat de prendre decisions i aprovar els pressupostos per a la recuperació econòmica i social”.

Foment del Treball (patronal de les grans empreses) i Pimec (de les pimes) demanaven ahir que en la decisió de quan es faran les eleccions no hi entrin “criteris partidistes” i remarcaven que cal obrir més escenaris per comptar amb un Govern que actuï “amb determinació” i començar així una nova etapa de recuperació i reconstrucció.

“Endarrerir la configuració del Govern provocaria una demora en la presa de decisions i execució de les polítiques públiques que han d’ajudar el país a gestionar i superar la crisi sanitària, social i econòmica”, van afirmar les patronals.

D’aquesta manera, Pimec i Foment del Treball van insistir que els empresaris necessiten que les eleccions al Parlament siguin el 14 de febrer i no s’ajornin, amb totes les precaucions sanitàries perquè es puguin celebrar.

La Cecot se suma al front

Però Foment i Pimec no estan soles en la reivindicació. El president de la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad, s’afegia ahir al clam empresarial assegurant que és una “temeritat” anticipar quina serà la situació de la pandèmia el 14 de febrer. “Parlar a un mes vista és complicadíssim”, va dir. Abad es va mostrar partidari que si finalment la cita amb les urnes s’ha de cancel·lar, la decisió s’ha de prendre com més tard millor.

El president de Cecot es va unir al corrent d’opinió empresarial que defensa que les picabaralles al si del Govern entre Esquerra i JxCat perjudiquen les companyies i tenen impacte en el teixit empresarial.

La posició de les patronals de tirar endavant amb la cita electoral és coherent amb els plantejaments que han tingut en els últims mesos contraris al tancament de diferents sectors amb alta presencialitat dels clients -principalment restauració i comerç-. Les patronals han protestat reiteradament contra les mesures de tancament per fer front al virus que han defensat no només el govern de la Generalitat, sinó també les autoritats sanitàries i els experts epidemiòlegs.

En la mateixa línia, tant Foment com Pimec i Cecot han protagonitzat un degoteig de missatges els últims mesos per demanar que les ajudes directes als sectors més afectats fossin molt més ambicioses del que han sigut. Els seus missatges s’han adreçat a la Generalitat però també al govern central per mirar de salvar sectors que -especialment en el cas dels serveis relacionats amb el turisme- tenen un important pes en l’economia catalana.

Els sindicats, amb la boca petita

De manera més discreta, però també clara, els sindicats han defensat que els comicis es facin quan estava previst, el segon diumenge de febrer. El màxim responsable d’UGT a Catalunya, Camil Ros, va assegurar que “si ara és mal moment, posposar-les seria molt pitjor”. El seu homòleg a CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va manifestar-se en la mateixa línia a Twitter: “La salut i l’economia necessiten lideratge polític i més recursos econòmics”, i va afegir que ajornar els comicis seria “un greu problema”.

Mentre els dos partits de l’executiu català maniobren encara respecte al seu posicionament, les patronals pressionen fent bona una lletania que s’ha sentit en aquesta i també en anteriors legislatures: que cal un executiu que governi i que el que hi ha ara no ho fa.

La patronal supera així tensions públiques com la que van mantenir des del 2016, quan Foment i Cecot es van enfrontar pel repartiment territorial (la patronal vallesana havia sortit del seu àmbit original) i també per la falta de sintonia entre l’aleshores president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, i el mateix Abad. L’arribada de Sánchez Llibre va servir per tancar el conflicte.