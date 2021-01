ERTOs fins al 31 de maig

Treballadors i empresaris podran acollir-se a un ERTO fins al 31 de maig. Finalment, els òrgans directius de la patronal CEOE han donat llum verda a la proposta del ministeri de Treball per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (que caducaven aquest 31 de gener) fins a aquesta data, que inclou tot l'estat d'alarma vigent (s'acaba el 9 de maig). Pel que fa als sindicats, comparteixen les línies generals de tot l'acord però mantenen que queden alguns "serrells oberts" que "volen resoldre aquest dimecres", segons ha dit el secretari general de CCOO, Unai Sordo, en roda de premsa.



Els serrells encara per tancar estarien relacionats precisament amb un dels principals esculls de la negociació. En concret, l'article que prohibeix acomiadar un treballador sis mesos després de la fi de l'ERTO. En cas de fer-ho l'empresa havia de retornar les exoneracions de tota la plantilla. Fonts de la patronal confirmen a l'ARA que estan acabant de negociar amb el govern una interpretació més concreta sobre el retorn d'aquestes exoneracions. "Seguim treballant en una interpretació proporcional de la clàusula seguint l' esperit de l'acord", apunten les mateixes fonts.

Tanmateix, els sindicats confirmen que la clàusula és idèntica a la de l'últim acord i els seus continguts també, per bé que els gabinets tècnics dels sindicats ho estan analitzant des d'un punt de vista tècnic i jurídic, segons ha explicat el secretari general de la UGT , Pepe Álvarez. De fet, la mateixa direcció general d'Inspecció de Treball tenia dubtes sobre la redacció de la normativa. Sigui com sigui, Álvarez ha insistit que "no hi ha canvis substancials pel que fa als continguts fonamentals de la pròrroga".

Una altra novetat serà la simplificació del tràmit. Les empreses podran agilitzar la tramitació dels ERTO i, per exemple, la pròrroga es farà automàticament. També se simplifica el pas d'un ERTO extraordinari, és a dir, per força major, a un ERTO per impediment d'activitat o limitat. Com explicava aquest diari, en aquest cas les empreses només hauran de presentar una declaració responsable a l'autoritat competent.



L'acord final manté la naturalesa dels últims ERTO. És a dir, les exoneracions actuals, que poden arribar a ser del 100% amb l'aplicació d'alguns expedients i la tipologia. Des de l'última pròrroga, aprovada al setembre, les empreses tenen l'opció d'acollir-se a tres expedients diferents: un ERTO per força major, que engloba aquells sectors ultraprotegits; un ERTO per impediment d'activitat, per a aquells negocis que es vegin afectats per possibles restriccions i, per tant, obligats a tancar o a limitar l'activitat; i, finalment, els ERTO limitats i vinculats a la caiguda de la demanda.

A tot l'Estat hi ha actualment 755.610 treballadors en ERTO, segons les últimes dades de la Seguretat Social del mes de desembre. En el pic més alt de la pandèmia més de 3,4 milions de treballadors es van veure protegits per un ERTO.

Concentracions l'11 de febrer



Els sindicats CCOO i UGT han convocat per a l'11 de febrer al matí concentracions davant totes les Delegacions del govern espanyol per exigir l'aprovació de l'increment del salari mínim interprofessional aquest 2021, així com l'eliminació dels aspectes més lesius de l'actual reforma laboral. "No només exigim un procés de discussió, sinó que el país vol respostes. Que s'hi dediquin recursos econòmics, però que també es facin canvis legislatius", ha reclamat Sordo en roda de premsa.