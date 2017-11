La patronal calcula en un 14% la caiguda de la facturació hotelera a Barcelona el mes d'octubre

El president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), Joan Molas, ha xifrat aquest dimarts en un 7,5% la caiguda de l'ocupació en els establiments de la ciutat de Barcelona durant el passat mes d'octubre, fet que es va traduir en un retrocés d'entre un 13% i un 14% de la facturació hotelera.

Durant la presentació a Madrid del 'Observatori de la Indústria Hotelera Espanyola per a la temporada d'hivern 2017-2018', elaborat per PwC per a la patronal hotelera, Molas ha assegurat que aquesta caiguda s'ha de posar en el context de 2016 va ser un any "molt positiu" i que en la segona quinzena d'octubre de l'any passat hi va haver "molts congressos a Barcelona".

Molas ha explicat que aquest retrocés es refereix únicament a la ciutat de Barcelona, ja que a la resta de Catalunya amb prou feines ha tingut incidència en finalitzar la temporada de sol i platja i no haver començat encara la temporada d'esquí.

Aquesta caiguda de reserves i de facturació a la ciutat Barcelona s'ha registrat sobretot en els hotels de les categories més altes que tenen un clientela predominantment nord-americana i asiàtica, segons ha dit.

Tot i això, ha advertit que al novembre es registrarà una nova baixada de reserves per la menor demanda i que fins Nadal o fi d'any no es produirà una nova recuperació.

Molas ha demanat, segons Europa Press, que no es parli només de la incidència de la crisi catalana a Barcelona, perquè la suma de les places de la Costa Brava, Costa Daurada, Pirineus i Maresme "supera les de Barcelona", encara que ha reiterat que no ha estimacions més enllà.

Malgrat això, el president de la patronal ha recordat que Barcelona és una "gran marca turística", una marca "molt potent" que juga a la 'Champions League' al mapa turístic europeu internacional amb una "gran capacitat de resistència".

Així, ha recordat que els atemptats turístics del passat mes d'agost tot just van tenir reflex en les reserves i que el trànsit aeri de l'aeroport de Barcelona-el Prat el passat mes d'octubre va créixer un 3,9%.

"La ciutat de Barcelona té una gran capacitat d'atracció cap a un tipus de clientela europea que està acostumada a que hi hagi esdeveniments extraordinaris en els seus països que no desvirtuïn un destí", ha aclarit, per diferenciar dels turistes d'altres procedències, com els Estats Units o els asiàtics, més sensibles a les informacions sobre atemptats o inestabilitat política.

Molas s'ha preguntat qui pagarà la disminució de rendibilitats, de producció i ocupacions "que es notarà en major o menor mesura", però ha reconegut que si els esdeveniments polítics es van desenvolupant com en els últims dies, "passaran els mesos i es veurà com un punt i a part per a la història", amb un futur per l'any 2018 "absolutament normalitzat".