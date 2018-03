La patronal internacional de fabricants de cotxes critica el veto dels dièsel a les ciutats

"Les prohibicions mai són una solució intel·ligent, és més intel·ligent buscar la manera de seguir millorant les emissions". Així de contundent ha estat el missatge que la patronal internacional de fabricants de cotxes ha enviat aquest dimecres a les administracions europees, en el marc del Saló Internacional de l'Automòbil de Ginebra, a Suïssa.

El president de l'Organització Internacional de Constructors d'Automòbils, Matthias Wissmann, ha assegurat que hi ha "una falta real de coneixement dels avantatges que suposen els motors dièsel". Wissmann s'ha dirigit directament als governs: "Fins i tot hi ha polítics que no saben encara que el dièsel és millor que els motors de benzina en molts casos".

D'aquesta manera, la patronal dels fabricants s'ha sumat al missatge que cal una "transició suau" dels motors tradicionals cap a els elèctrics per evitar un impacte negatiu sobre la indústria de l'automòbil, que aquest any espera produir i vendre 98 milions d'unitats i que, només a Espanya, va arribar a facturar 61.900 milions d'euros l'any passat.

Wissman també ha admès que el dièsel té "reptes pendents"."El sector sap que ha de millorar i que ha d'aprendre del seus errors", ha dit el president de la patronal alhora que ha ha matisat que els fabricants van pel bon camí perquè, malgrat tot, "la nova generació de dièsel pot resoldre els problemes de les partícules nocives per a la salut, les NOx, gairebé totalment".

La patronal insisteix que "en un futur seguirem necessitant tant el dièsel com la benzina" tot i que les automobilístiques presents al saló ja han començat a exhibir la seva potència pel que fa als motors elèctrics per deixar enrere els dièsel. "La convivència dels diferents tipus de cotxes no treu que la industria pugui seguir explorant el cotxe del futur, és a dir els endollables, els elèctrics i els híbrids; perquè els jugadors clau seran aquells que aconsegueixin adaptar-se millor", ha conclòs Wissmann.

La posició d'Espanya perilla com a 8è productor mundial

La patronal de fabricants també ha fet públic aquest dimecres el rànquing de països productors de vehicles del 2017. Espanya manté el vuitè lloc pel que fa a fabricació de cotxes, la mateixa posició que va aconseguir el 2016, amb un total de 2,84 milions d'unitats produïdes.

Brasil però amenaça de fer el 'sorpasso' a Espanya. Les factories brasileres van produir gairebé 2,7 milions de cotxes el 2017 (un 25% més que l'any anterior, és a dir, 543.000 cotxes més). Una diferència de només 150.000 vehicles que podria retallar-se si es manté la recuperació de la indústria brasilera de l'automoció.

La Xina, els Estats Units i el Japó continuen liderant el rànquing, amb 28 milions, 12 milions i 9 milions d'unitats respectivament. Tot i això, els Estats Units van veure com la seva producció es reduïa un 8% respecte l'any anterior. França tanca el 'top 10' del 2017 amb 2,2 milions d'unitats (un 6,5% més).