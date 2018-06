La patronal reclama reconeixement per l'esforç d'augmentar salaris: "Al final es fa amb diners de les empreses"

La junta de la CEOE i Cepyme ha ratificat per unanimitat el preacord que van signar ahir amb els representats dels sindicats perquè els sous creixin, com a mínim, un 2% anual des d'aquest any fins al 2020. Però els presidents de les dues organitzacions, Joan Rosell i Antonio Garamendi, volen reconeixement per "l'esforç" que han fet per assolir aquest acord. "Al final això es fa amb els diners de les empreses", ha dit Garamendi.

De fet, Rosell ha retret als sindicats que no haguessin volgut signar l'acord l'estiu passat perquè, des del seu punt de vista, finalment les xifres els han acabat donant la raó. La mitjana d'augment per conveni es va fixar al voltant d'un 1,5%, fins i tot menys del que oferia la patronal. Els sindicats, però, reclamaven augments de fins al 3% i el manteniment del poder adquisitiu. "La nostra proposta anava ben encaminada", ha reivindicat Rosell, que ha exigit al mateix temps que es tingui en compte que s'han signat coses que si fossin només a les seves mans "no haurien escrit".

Retrets a l'administració publica

Ara que la patronal ha fet "aquest esforç", els empresaris reclamen el mateix compromís a l'Estat. Segons els presidents de CEOE i Cepyme, en part, si els salaris s'havien mantingut baixos és perquè l'administració pública ha contractat "apretant tant que les empreses no podien pagar els salaris que havien de pagar". De fet, aquest és un dels punts que recull l'acord signat ahir. D'aquesta manera Garamendi ha exigit a l'administració pública que també compleixi les recomanacions d'augment acordades ahir amb els sindicats: "No val dir que els empresaris són els dolents i després jo faig un contracte públic a la baixa".

Per això Rosell s'ha atrevit fins i tot a aventurar que els pròxims pressupostos generals de l'Estat haurien de notar en forma d'increment de la despesa pública aquest augment. "Hi ha milers de contractes de l'administració pública que hauran de ser mirats i contemplats, hi haurà una incidència important als comptes de l'any que ve des del punt de vista pressupostari", ha sentenciat l'actual president de la CEOE.

En contra de destopar les cotitzacions

Els empresaris no s'han mullat en cap cas sobre la possibilitat que el govern de Pedro Sánchez hagi anunciat la seva intenció d'aplicar nous impostos com ara a la banca per pagar les pensions. El que sí que han rebutjat clarament és la intenció, anunciada en una entrevista a TVE pel mateix president, de destopar les cotitzacions socials. Per als representants de les empreses, "seria trencar la productivitat i la competitivitat".

Amb aquest argument han aprofitat també per reclamar que els autònoms cotitzin al règim general i en funció del que treballen. Han insistit que aquesta és una reivindicació antiga de la patronal que ho ha traslladat a tots els executius sense cap resposta favorable. Per a Rosell, els autònoms haurien de cotitzar en funció del que treballen. D'aquesta manera assegura que s'estalviarien fins a 2.000 milions del dèficit que la Seguretat Social té per als autònoms (que s'eleva a uns 6.500 milions d'euros segons les xifres que ha posat la mateixa patronal sobre la taula).