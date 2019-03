La patronal turística avisa d'un canvi de cicle: s'han acabat els vents de cua

L'associació que reuneix les empreses més rellevants del sector turístic a Espanya, Exceltur, ha alertat aquest dijous d'un canvi de cicle el 2019 per al turisme a Espanya, segons la seva opinió amb taxes de creixement "molt per sota" de les obtingudes en els últims anys.

Les dades avançades per Exceltur indiquen que el 2019 el sector tancarà amb una millora del PIB turístic al voltant de l'1,7%, enfront del 2% d'increment amb què es va tancar e2018 i lluny del 4% al 5% de millora en exercicis anteriors.

El vicepresident executiu d'Exceltur i conseller delegat de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, ha apuntat durant la presentació a Madrid de l'informe Monitur que han detectat un "canvi de conjuntura i d'escenari internacional que afectarà directament" el turisme espanyol, informa Efe.

Escarrer ha posat en relleu l'impacte negatiu de la desacceleració de l'economia en alguns dels mercats emissors més rellevants, com Alemanya i el Regne Unit, aquest últim afectat pel Brexit, que "posposa les decisions sobre les vacances" dels turistes britànics i ha apuntat que "no és alarmant" per al sector però sí que "inquieta i preocupa".

Escarrer ha assenyalat també com a causes la "recuperació molt accelerada" dels principals competidors, especialment Turquia a l'estiu i Egipte a l'hivern, i l'"escenari convuls polític espanyol" pels processos electorals. Escarrer ha dit que aquest any "els vents de cua no són tan importants com en el passat" pel que fa al sector turístic, i ha reclamat polítiques "més favorables" en matèria de planificació, càrregues impositives, estratègia i regulació dels pisos turístics.

Ha ressaltat que moltes de les conclusions de l'informe Monitur, que mesura la competitivitat turística per comunitats autònomes, "siguin tingudes en compte" pels diferents partits polítics amb vista a les eleccions d'abril i maig.

Pèrdua d'identitat del centre de Barcelona

Escarrer també ha alertat d'una "pèrdua d'identitat" de certes zones turístiques i barris antics de les ciutats "ara orientats exclusivament" al turista, i ha destacat que aquest fenomen està afectant determinats districtes de Barcelona. Segons la seva opinió, són fenòmens que "poden convertir els barris en parcs temàtics, que disgusten el resident i foragiten el turista"