Les patronals de l'automoció surten en defensa pública del dièsel

Les patronals de l'automòbil Anfac (fabricants), Faconauto (concessionaris), Ganvam (venedors), Aniacam (importadors) i Sernauto (components) han demanat aquest dijous, en referència a la polèmica sobre els motors dièsel, "que no s'ataqui cap tecnologia ni es generi incertesa innecessària en la ciutadania". El govern espanyol ha dit que podria crear un impost per als cotxes dièsel (en quedarien exempts professionals i agricultors) argumentant motius mediambientals.

En la 'Carta oberta del sector de l'automoció a l'opinió pública', les cinc principals associacions de la indústria de l'automòbil han advertit que aquests missatges contra el dièsel poden "afectar molt negativament tant les inversions al nostre país i l'ocupació directa i indirecta del sector com els compradors recents d'aquests vehicles dièsel, indefensos, que veuen com la seva inversió perd valor de cara al futur".

Sobre les diferents actuacions, sobretot en l'àmbit local, per "penalitzar els cotxes dièsel (encara que siguin nous)", les patronals han avisat que això "l'únic que està provocant és un increment de les emissions de CO2, ja que estan sent substituïts per vehicles de gasolina, cosa que ens allunya, al seu torn, dels objectius marcats per la Comissió Europea".

Davant d'aquesta situació, han afirmat en aquesta carta que volen transmetre als ciutadans "la realitat des del coneixement, amb dades precises perquè, entre tots, es contribueixi a una mobilitat cada cop més sostenible des del punt mediambiental, social i econòmic".

"En un món ple de 'fake news' [Notícies falses] com el món en què vivim, convé desmentir les afirmacions inexactes per evitar que, per repetició, acabin prenent-se com a veritables, amb les greus conseqüències que això comporta", han afirmat en la carta. Segons expliquen en la missiva, el dièsel no contamina més que la gasolina, ja que el primer és més eficient i emet menys CO2.

En referència a això, han destacat que, si es comparen amb vehicles gasolina equivalents, els vehicles dièsel nous que es venen actualment en els concessionaris tenen un consum un 25% inferior i unes emissions de CO2 per quilòmetre un 15% més baixes. A més, tots dos produeixen emissions contaminants en nivells equivalents.

És diferent si es parla de vehicles més antics (de més de 10 anys), en què, amb independència que siguin dièsel o gasolina, els nivells d'emissions de CO2 i NOx i partícules "són molt superiors", expliquen a la carta.

Renovar el parc d'automòbils

Per aquest motiu, la solució que han plantejat des de fa temps les cinc patronals per reduir els nivells de contaminació a les grans ciutats és la retirada de la circulació dels "cotxes més vells i ineficients amb una edat mitjana de més de 12 anys". El problema –han reiterat– no són, per tant, els dièsel nous, per als quals, des de fa dècades, tota la cadena de valor que conforma el sector espanyol d'automoció està fent "fortes inversions en R+D+I", que han possibilitat que emetin un 84% menys d'emissions NOx i un 91% menys de partícules que els vehicles de fa 15 anys.