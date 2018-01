Les patronals catalanes defensen mantenir un model d'autopistes de pagament

Els governs de Catalunya i Espanya veuran en els pròxims quatre anys com algunes concessions d'autopistes de peatge expiren. El futur del finançament d'aquestes vies d'alta capacitat és un cas que encara està per resoldre. La Generalitat va plantejar al juliol la possibilitat de crear una tarifa plana per a tots els vehicles, de manera que es poguessin aixecar totes les barreres de peatge. El Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya -integrat per la patronal Foment del Treball, la Cambra de Contractistes, l'Associació d'Enginyeries i el Cercle d'infraestructures- ha donat avui la seva proposta: un sistema de peatge com l'actual en què es tingui en compte l'ús real de la carretera, en què es pagui en funció de les condicions de trànsit i de la contaminació de cada vehicle i que respecti l'equitat territorial, que a tot arreu es pagui igual.

La recomanació del Consell Assessor de les Infraestructures té en compte el dogma que intenta imposar la Unió Europea que qui contamina ha de pagar i, alhora, subratlla que és necessari mantenir un finançament adient de les vies d'alta capacitat tot i els problemes amb els pressupostos públics. No es tracta de pagar només el manteniment de les carreteres, sinó de poder assumir en el futur les inversions que requerirà l'impuls del vehicle autònom.

Pel que fa a les recomanacions, hi ha dos punts en què el lobi és molt clar. Un, el que s'ingressi per la via de les carreteres s'ha de quedar en l'àmbit del transport. Dos, els transportistes no poden ser el cap de turc i no estan obligats a assumir el cost dels peatges: de la mateixa manera tots els ciutadans i empreses -sigui quina sigui la seva nacionalitat- han d'assumir el pagament per l'ús de les infraestructures viàries.

El document assumeix que els peatges tenen mala fama, i per això insta les administracions a assumir un model de futur i a afrontar una campanya per explicar el model. Fins i tot insta a crear òrgans gestors per a cada comunitat autònoma, que s'encarregarien de gestionar el cobrament. Així s'acabaria amb les diferències de criteris i de tarifes en funció de la titularitat de l'autopista de peatge: estatal o autonòmica.

Continuïtat a l'activitat privada

Aquests òrgans de gestió dividirien la xarxa tarifada en lots, que gestionaran mitjançant un model de col·laboració publicoprivada, és a dir, que es renuncia a un model completament públic per gestionar les autopistes tot i la fi de les concessions.

La bona notícia que aporta per als usuaris el Consell Assessor és que, donat que el final de la concessió suposa que el cost de l'autopista està amortitzat, en el futur les tarifes de les carreteres de peatge "seria notablemente inferior a l'actual", ja que només s'ha d'assumir el manteniment i les millores.