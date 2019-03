L'acord de les patronals comporta paritat, unitat d'acció i un reconeixement a Foment

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el de Pimec, Josep González, han signat aquest divendres l'acord que posa fi a la divisió patronal a Catalunya, en presència del conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, i la consellera de Justícia, Ester Capella, que hi ha assistit en representació del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, de baixa per paternitat.

Com va avançar l'ARA, un acord per 10 anys que preveu repartir la representació empresarial només entre Foment i Pimec –Fepime queda fora i representada per Foment– d'una manera, en la pràctica, paritària a tots els efectes, inclosos els 2,3 milions d'euros anuals de subvencions, malgrat que hi ha un reconeixement a Foment com a patronal més antiga i amb més pes, donant-li un 58% de representativitat enfront d'un 42% per a Pimec, que en una dècada acabarà en 55% a 45%.

Però malgrat aquesta diferència percentual, la representació institucional serà paritària a tots els efectes, inclosos els econòmics. L'acord també preveu la unitat d'acció patronal a partir d'ara. El pacte signat també suposa que les dues patronals retiraran de demandes que tenien als jutjats i, alhora, el departament de Treball modificarà el decret de representativitat, suspenent el recompte previst per saber el pes de cada patronal i incloent-hi que no hi haurà recompte durant els 10 anys de vigència de l'acord.

El conseller de Treball ha destacat la importància del pacte perquè posa fi a un conflicte iniciat el 2007 i que es va judicialitzar el 2008, i s'ha felicitat de solucionar-lo "a partir del diàleg i la generositat de totes les parts". "És un dia històric per al marc català de relacions laborals", ha dit el conseller, que "enforteix el teixit patronal". Assolit l'acord, el conseller ha fet una crida a millorar el sistema productiu i la qualitat de la feina a Catalunya.

La pacificació de Sánchez Llibre

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha recordat que portava en el seu programa quan va arribar a la presidència de la patronal al novembre "la pacificació" i ha indicat que ho ha aconseguit primer amb Cecot i ara amb Foment.

"De l'acord d'avui, qui hi surt guanyant són totes les empresàries i empresaris de Catalunya, els autònoms, les petites i mitjanes empreses i les grans corporacions", ha dit, i ha reblat que entre les patronals "no hi ha guanyadors ni perdedors".

Per la seva banda, el president de Pimec, Josep González, ha destacat que l'acord acaba amb "greuges que teníem fa molts anys" i ha agraït l'esforç, la paciència i la perseverança del conseller El Homrani i del secretari de Treball, Josep Ginesta. González ha recordat que amb governs i consellers anteriors no es va avançar en trobar una solució. Josep González també s'ha mostrat segur que aconseguirà l'entesa amb Sánchez Llibre, com ja la van tenir quan l'actual president de Foment era diputat al Congrés i va ajudar Pimec a tirar endavant la llei contra la morositat.