Les patronals catalanes demanen a les empreses preparar-se pel Brexit dur

Les patronals catalanes han reaccionat amb pessimisme al rebuig del Parlament del Regne Unit a l’acord de sortida de la Unió Europea i han demanat a les empreses que preparin plans de contingència per fer front als efectes d’un hipotètic Brexit sense acord.

Pimec, la patronal de petites i mitjanes empreses, va declarar en un comunicat que el rebuig al pla de sortida de la UE “obliga les empreses a prendre mesures urgents” per paliar-ne els efectes, que poden provocar “un buit legal i una inseguretat jurídica sense precedents en la història d’Europa”.

Per la seva banda, Foment del Treball va qualificar de “mala notícia” l’anomenat Brexit dur -sense acord- i va convidar els seus membres a “preparar-se davant d’aquesta eventualitat”. L’organisme presidit per Josep Sánchez Llibre va lamentar que la Cambra dels Comuns rebutgés el document presentat per la primera ministra britànica, Theresa May, ja que deixa l’economia europea i britànica davant “el pitjor escenari” possible.

El Parlament britànic tornarà a votar el proper 29 de gener un text amb les condicions de retirada de la UE, mentre May intenta durant aquests dies previs pactar el contingut del document amb els partits de l’oposició.