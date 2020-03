Els sindicats avalen el pla Sánchez i les patronals demanen més concreció

Les reaccions a les mesures de Sánchez contra la crisi del coronavirus per part dels agents econòmics han sigut aquest dimarts una barreja de cert optimisme per part dels sindicats, mentre que les patronals s'han mostrat més prudents en valorar els primers detalls del decret.

El secretari general de la UGT a Espanya, Pepe Álvarez, ha acollit amb força optimisme el decret i ha defensat que el govern enviï un senyal clar a tothom, que "en aquesta crisi els pagadors no seran els treballadors, com va passar el 2008", i que "hi haurà unes polítiques econòmiques que pensin en les persones". La resposta ha sigut similar a la del secretari general de CCOO a Espanya, Unai Sordo, que ha assegurat que el sindicat estudiarà el decret "en profunditat", però considera que "a priori" és un paquet de mesures "molt potent, amb un esforç econòmic molt intens".

Pel que fa als autònoms, un dels col·lectius vulnerables davant d'aquesta situació d'incertesa econòmica, el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha lamentat que el govern espanyol no hagi aprovat la suspensió de pagament de la quota dels autònoms, com ha fet França, i ha criticat que "els deixi a la cuneta" després de xifrar les seves pèrdues per aquesta crisi en 18.000 milions d’euros. Tot i així, la Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (Uatae) s'ha desvinculat d'aquesta posició i ha insistit que el pla de Sánchez suposa “un baló d’oxigen” per als autònoms, encara que demana més mesures "a curt i llarg termini, perquè el final del túnel encara és lluny".

Les patronals demanen concreció

Les patronals catalanes han valorat amb més prudència que els sindicats els missatges del govern espanyol. Per part de Foment del Treball, l’organisme ha celebrat que mesures com l’aplicació dels ERTO "alleugereixen la càrrega econòmica de les empreses" pel que fa als pagaments de la Seguretat Social, però ha lamentat que la mesura no s’hagi ampliat també a retardar el pagaments en l’impost de societats. "Quedem a l’espera de conèixer la implantació i execució real de les mesures, amb la confiança que no suposi un obstacle", ha indicat en un comunicat.

D’altra banda, la patronal de la petita i mitjana empresa catalana Pimec s’ha limitat a dir en una valoració de les mesures de cara als seus associats que esperarà al text definitiu per definir la seva posició. Encara que està d'acord amb alguns dels punts del decret, també ha mostrat dubtes sobre les mesures de cara als autònoms. "Hem de conèixer la mesura per saber si resultarà suficient per a un col·lectiu tan vulnerable", han insistit des de la patronal.

En aquest últim punt, també ha expressat el seu escepticisme la vallesana Cecot, que ha demanat implementar les mesures amb celeritat. Finalment, la Cambra de Comerç de Barcelona s'ha manifestat en la mateixa línia i ha demanat més concreció pel que fa a les ajudes als autònoms i els mecanismes per fer arribar la liquiditat a les empreses. "Trobem a faltar un pacte social com a Dinamarca en el qual l'Estat complementi els salaris dels ERTO", han expressat des de l'ens.