Mor als 65 anys Paul Allen, cofundador de Microsoft

260x366 Paul Allen / EFE Paul Allen / EFE

El nom de Microsoft, el gegant que va canviar la informàtica, és sinònim de Bill Gates. Però Gates no va ser l'únic cervell al darrere del naixement de la companyia. Al seu costat hi havia Paul Allen. Era l'any 1975 i tots dos van posar la primera pedra d'una empresa que acabaria transformant la indústria informàtica, amb un domini absolut. Allen ha mort aquest dilluns, segons ha informat la seva companyia actual, Vulcan, víctima d'un càncer que li havia estat diagnosticat ara fa nous anys, i que havia pogut superar. Fa només un mes, però, va fer públic que el càncer havia reaparegut. Aquesta vegada no hi ha hagut res a fer.

Allen va ser, amb Gates, l'ànima de la companyia que va iniciar un domini gairebé absolut dels ordinadors personals. El salt va arribar l'any 1980, de la mà d'IBM. Encara quedava molt camí per recórrer fins a convertir-se en una empresa omnipresent en el món de la informàtica i Allen ja no el va fer: l'any 1983, poc després del crucial acord amb IBM, va decidir marxar després d'un enfrontament amb Gates.

Però, tot i marxar de Microsoft, els seus vuit anys a la companyia el farien multimilionari. El percentatge dels beneficis originals van fer possible que Allen, com el propi Gates, pogués entrar-se en el món de la filantropia, aportant milions de dòlars a tota mena de causes científiques i socials.

Però que es centrés en les causes benèfiques no vol dir que Allen abandonés el món de l'empresa. Ara fa quatre anys va invertir 30 milions d'euros en l'empresa catalana Scytl, especialitzada en vot electrònic i tecnologia electoral.