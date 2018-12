El TC permet al PSOE tramitar una proposició de llei vetada pel PP per reformar les pensions no contributives

El Tribunal Constitucional ha donat la raó aquest dimecres al recurs del PSOE contra una decisió de la mesa del Congrés del 2017 que desestimava, a instàncies del govern de Mariano Rajoy, una proposició de llei que els socialistes –aleshores a l'oposició– havien presentat per reformar la llei de la seguretat social.

El PSOE volia fer canvis legals per evitar que als germans o cosins que visquin en una mateixa residència de gent gran o un centre assistit se'ls consideri una unitat familiar i, per tant, no puguin cobrar tots dos les pensions no contributives. Amb la llei actual, si dos germans viuen en una mateixa residència d'avis han de renunciar a una de les dues pensions.

El PSOE volia corregir la llei per evitar casos que considera injustos, com el de dues germanes d'Almazán (Sòria) Encarna i Julia Garijo, que van acabar separades per poder cobrar una la pensió no contributiva de 380 euros i l'altra la seva pensió de viduïtat. Encara que el Constitucional ara obri la porta a canviar la llei, la decisió arribarà tard per a les dues germanes sorianes: Julia Garijo va tornar a Madrid per seguir cobrant la seva pensió i va morir el gener passat als 94 anys.

Augment de la despesa pública

Quan l'octubre de l'any passat el PSOE va portar la proposició de llei al Congrés, la mesa va rebutjar tramitar-la al·legant que suposaria un increment dels pressupostos de l'Estat, un dels arguments legals que pot posar sobre la taula el govern espanyol per demanar a la mesa que rebutgi una iniciativa legislativa.

El Constitucional, però, ha declarat nuls els acords de la mesa del Congrés que avalaven el veto del govern de Mariano Rajoy a la iniciativa del PSOE. L'alt tribunal considera que s'ha "vulnerat el dret dels diputats" a debatre una proposta legislativa. El TC també subratlla en la seva sentència que no estava provat que la proposta, si s'arribés a aprovar, faria augmentar la despesa pública.

Fonts del PSOE han explicat a l'ARA que la decisió del Constitucional implica que la proposta de llei es tramitarà ara automàticament, sense necessitat de tornar a presentar la iniciativa al Congrés.