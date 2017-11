Un fons canadenc és el nou soci majoritari de Factorenergia

260x366 Emili Rousaud va fundar Factorenergia el 1999. Emili Rousaud va fundar Factorenergia el 1999.

Un fons de pensions públiques canadenc s'ha convertit en el soci majoritari de l'energètica Factorenergia, amb la compra d'una participació del 50%, segons ha informat aquest dilluns la companyia.

Fins ara el capital de Factorenergia se'l repartien el fons JZI amb un 65% i Emili Rousaud, el fundador, amb un 35%. Després de l'operació, el fons canadenc tindrà un 50% de l'energètica, JZ Capital Partners un 25% i Rousaud, que continuarà al capdavant de l'empresa, l'altre 25%.

JZ Capital Partners ha venut la seva participació majoritària al fons canadenc per 69,7 milions d'euros, en una operació que suposa valorar la totalitat de la companyia en uns 120 milions. Per a JZ ha sigut un bon negoci, ja que va invertir 7,6 milions per entrar a Factornergia i amb la venda ha obtingut una rendibilitat del 42,4%.

No obstant, el fons no deixa del tot la companyia, ja que el JZI Fund III, que també és de JZ Capital Partners, ha decidit invertir 20 milions d'euros amb el nou accionista majoritari a Factorenergia. Així, JZ Capital Partners ha fet plusvàlues amb la venda però, alhora, continua a l'accionariat.

Factorenergia ha indicat que la incorporació del nou inversor, el nom del qual no s'ha desvelat, respon la voluntat de JZI i Emili Rousaud d'"impulsar un ambiciós projecte energètic a Espanya". Per a això, la companyia assegura que comptarà amb recursos financers i capacitat inversora superior als 400 milions d'euros gràcies al nou soci, que permetrà a la companyia fer el salt a altres activitats com la generació d'energia i la comercialització de gas.

Rousaud ha indicat a l'ARA que la idea es convertir-se en una energètica integral per entrar en els negocis de generació i distribució elèctrica i de gas. Per aconseguir aquesta integració vertical del negoci, que fins ara pràcticament només fan les grans energètiques, Rousaud explica que es podrien realitzar operacions de creixement inorgànic, amb adquisicions.

En aquest sentit, el fundador de Factorenergia apunta la possibilitat de comprar xarxes de distribució, si hi ha oportunitats en el mercat, i també de generació, en principi actius de renovables.

"Amb generació pròpia i distribució canvia el perfil de la companyia", indica Rousaud, ja que fins ara l'electricitat s'ha d'adquirir bàsicament al mercat majorista "on molt pocs controlen moltes coses", diu, en referència a les grans elèctriques.

Factorenergia continua també amb els seus plans d'expansió internacional, amb la intenció d'iniciar l'any vinent el negoci de comercialització a Mèxic i buscant altres oportunitats de negoci a l'Amèrica Llatina.

Fundada el 1999, Factorenergía, que va assolir una facturació de més de 373,5 milions d'euros el 2016, compta en l'actualitat amb 70.000 clients i disposa d'una àmplia presència a tot el territori espanyol.