L'OCDE recomana que les pensions de viudetat deixin de ser permanents per als no jubilats

L'Organització per al Desenvolupament i la Cooperació Econòmica (OCDE) recomana que les pensions de viudetat deixin de ser de per vida per a les persones que encara no s'hagin jubilat. En un nou informe publicat aquest dilluns, l'OCDE insta els seus països membres, entre els quals Espanya, no només a limitar el cobrament de les pensions de viudetat, de manera que només es tingui dret a una pensió permanent d'aquesta mena després de la jubilació, sinó també a impedir que les persones divorciades puguin accedir-hi.

En el seu informe anual sobre l'estat de les pensions, l'organització internacional presidida pel mexicà Ángel Gurría ha subratllat que l'objectiu últim de les pensions de viudetat, per damunt de tot, és mantenir el nivell de vida dels viudos.

"Les pensions de viudetat s'haurien de centrar més clarament a suavitzar el nivell de vida dels viudos, un objectiu polític necessari, alhora que limita els desincentius per participar en el mercat laboral i elimina una certa redistribució entre les llars que és difícil de justificar", ha subratllat l'OCDE.

D'aquesta manera, la proposta de l'organisme passa per "internalitzar" el cost de les pensions de les parelles. L'argumentació que dona l'entitat és que les parelles que comparteixen casa i convivència es beneficien d'"economies d'escala" davant dels qui viuen sols. Per tant, els seus ingressos relatius són realment més alts encara que cobrin la mateixa quantitat.