Granado demana vincular la pensió per viudetat al nivell de renda del beneficiari

El govern espanyol que es formi després de les eleccions generals del 28 d'abril, sigui del color que sigui, haurà d'impulsar mesures per garantir la sostenibilitat de les pensions. L'actual secretari d'estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, ha proposat aquest dimarts canvis legals per vincular la pensió de viudetat al nivell de renda del beneficiari per evitar que una persona viuda que tingui un salari molt superior al de la parella morta cobri la pensió. La mesura serviria per reduir el cost de les pensions. "No sembla raonable que se segueixi incrementant la renda de la persona que més recursos té de la família", ha subratllat Granado.

Segons el secretari d'estat, és "raonable" que es millorin les pensions de moltes dones que al perdre la seva parella es troben amb una reducció important d'ingressos i de qualitat de vida, però ha posat en dubte que la pensió hagi de ser universal, sense tenir en compte la renda del beneficiari. "Quan un home [amb un salari superior al de la seva dona morta] cobra una pensió de viudetat millora el seu nivell de renda, mentre que quan la cobra una dona amb menys salari, empitjora el seu nivell de renda en termes de renda familiar", ha assegurat durant una jornada.

"Les pensions de viudetat es van crear per a dones que no podien treballar", ha insistit. Octavio Granado ha defensat que el pròxim govern debati canvis en aquest sentit, però ha matisat que el govern socialista només faria canvis per a les pensions noves. Respecte a les actuals, l'executiu del PSOE "l'únic que farà serà millorar-les".