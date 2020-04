En risc la meitat de llocs de treball del món

El covid-19 s’acarnissarà amb el mercat laboral tant a escala mundial com espanyola. Les previsions publicades dimecres per l’Organització Internacional del Treball (OIT) mostren clarament l’estocada: 1.300 milions de treballadors de l’economia informal, que és la que no està gravada ni controlada per l’estat (és el cas, per exemple, de les netejadores de la llar sense declarar), es quedaran sense feina. Dit d’una altra manera, gairebé la meitat de la població activa al món, que es xifra en 3.300 milions, perdrà el seu mitjà de subsistència durant el segon trimestre de l’any.

Els desencadenants de la situació són, segons el tercer informe sobre l’efecte de la pandèmia al mercat laboral de l’OIT, les mesures de confinament i el fet que aquests empleats treballin en els sectors més afectats per la crisi del coronavirus.

L’organisme assegura que durant el primer mes d’aquest daltabaix econòmic s’han destruït un 60% dels ingressos dels treballadors informals. Però l’impacte encara ha sigut més alt a l’Àfrica i a Amèrica, on han caigut un 81%, seguides d’Europa i l’Àsia central, amb un 70%, i de la resta de l’Àsia i el Pacífic, amb caigudes del 22%. L’OIT alerta que si aquests treballadors no tenen una font d’ingressos alternativa, “ni ells ni les seves famílies tindran mitjans de supervivència”.

Pessimisme també a Espanya

Les previsions per a Espanya són igual de pessimistes. L’organisme xifra la caiguda de les hores laborals que es produirà durant aquest segon trimestre en un 18,6%, cosa que equivaldria a 3,5 milions de treballadors. De gener a març la reducció va ser d’un 4,5% perquè les restriccions del covid-19 només van afectar dues de les tretze setmanes.

A escala mundial, i en comparació amb els nivells anteriors a la crisi (quart trimestre del 2019), l’OIT quantifica la baixada de les hores entre abril i juny en un 10,5%, l’equivalent a 305 milions de llocs de treball a temps complet (una setmana laboral es comptabilitza amb 48 hores). L’organització, amb seu a Ginebra, deixa clar que el descens afecta totes les regions del món. La més perjudicada serà Amèrica en conjunt, amb un 12,4%, mentre que a Europa i l’Àsia central baixa a un 11,8%. L’única lectura positiva és que en les dues últimes setmanes el percentatge de treballadors que viuen en països on s’han vist obligats a paralitzar l’activitat ha baixat del 81% al 68%. El descens s’explica per la tornada a la feina a la Xina.

En conseqüència, el covid-19 també deixa a la corda fluixa les empreses. Més de 436 milions de companyies a tot el món es podrien veure forçades a tancar a causa de la crisi. Davant d’aquesta situació, l’OIT insta a adoptar mesures urgents per ajudar aquests negocis i els seus treballadors. Dels 436 milions de companyies que estan en perill, 232 milions són de comerç majorista i minorista, 111 milions del sector manufacturer, 51 milions de l’hostaleria i 42 milions d’altres activitats, com per exemple la immobiliària.

“Milions d’empreses al món estan a punt d’ensorrar-se, no tenen estalvis ni accés a crèdits. Aquests són els veritables rostres del món laboral, i si no se’ls ajuda ara es perdran”, va avisar el director general de l’OIT, Guy Ryder. Davant d’això, l’organisme fa una crida perquè hi hagi més coordinació internacional de mesures d’estímuls i d’iniciatives per garantir, així, una recuperació “efectiva”.

