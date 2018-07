Un permís d’obres atura l’acord per als treballadors de Grupo Jorge

La regularització dels 1.600 treballadors de Grupo Jorge que estaven en falses cooperatives està encallada. Aquests empleats no han passat a formar part de la plantilla del grup alimentari perquè la companyia encara no ha tancat en ferm el preacord que va signar a mitjans de juny amb la Generalitat i els sindicats. El motiu és que, un cop superades les demandes de flexibilitat -que van enfrontar la companyia i els representants dels treballadors-, ara l’escull final és la concessió d’uns permisos d’obres que la companyia demana i l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, a Osona, no vol “avançar”.

Per tancar el pacte, Grupo Jorge vol assegurar-se que podrà compensar amb més producció els costos que suposa assumir com a propis els treballadors que fins ara tenia externalitzats. I per aconseguir-ho ha dissenyat un pla d’inversions i obres a la seva planta d’Osona que requereix llicències municipals, segons explica la mateixa companyia. L’Ajuntament, però, encara no vol garantir res.

“No bloquegem cap pacte, ni neguem cap permís, però no n’agafarem cap amb pinces”, assegura l’alcaldessa de Santa Eugència, Anna Franquesa, que afegeix: “No ens poden acusar de bloquejar res, entre altres coses perquè aquesta empresa encara no ha demanat cap permís”.

Franquesa manté que no vol entrar “en el joc de la negociació” perquè considera que l’empresa ha de solucionar primer l’expedient que té obert amb la Inspecció de Treball. “Que solucionin els problemes, que percebem que volen fer les coses bé i vincular-se al municipi i després podem parlar d’aquestes inversions que volen fer”, etziba Franquesa, que reclama a la Generalitat que mantingui la negociació “sense condicionants”. Tot i això, l’alcaldessa matisa que no estan tancats a parlar d’un pla de millora.

Sorpresa a l’administració

Tant la Generalitat com la companyia es mostren sorpresos per la postura del consistori osonenc. “La petició de l’empresa és normal en aquest tipus de negociacions; s’han arribat a pactes semblants en altres casos, com el de Delphi, a Sant Cugat”, explica el secretari de Treball, Josep Ginesta. “El pla d’inversions de l’empresa no requereix cap requalificació de terrenys ni res irregular, si no nosaltres tampoc hi estaríem d’acord”, conclou Ginesta.