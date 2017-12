El personal d'Iberia a Barcelona desconvoca la vaga a partir del 21-D

El comitè de vaga d’Iberia a Barcelona ha arribat a un acord amb la direcció de l’aerolínia aquest dimecres per desconvocar les aturades parcials que havien convocat els treballadors per als dies 21, 22, 23 i 24 de desembre, justament al principi de les vacances de Nadal.

Segons ha informat CCOO, Durant el matí d’avui el comitè de vaga anunciara la desconvocatòria de la vaga, després d’assolir acords tant amb la direcció del 'handling' com amb la direcció tècnica d’Iberia a Barcelona.

No obstant, el comitè defensa que no s’ha cobert la totalitat de les demandes dels representants dels treballadors, encara que "s’han aconseguit millores gràcies a la pressió exercida per la plantilla i el conflicte obert" després de la convocatòria de vaga.