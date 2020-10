L'atur cau en 2.441 persones a Catalunya al setembre després d'un estiu difícil

Després d'un estiu turbulent, el mes de setembre va redreçar mínimament la lenta recuperació del mercat laboral, trasbalsat per la pandèmia. A Catalunya, l'atur registrat es va reduir en 2.441 persones respecte al mes anterior fins a situar-se en un total de 478.201 desocupats. Al conjunt de l'Estat, aquesta davallada va ser de 26.329 persones, fet que suposa la millor xifra en un mes de setembre de tota la sèrie històrica, segons ha destacat aquest divendres el ministeri de Treball. Així doncs, a Espanya hi ha 3.776.485 persones inscrites en els serveis d'ocupació.

Dimecres el ministre d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ja va assegurar que el mes de setembre es registraria una dada "molt i molt bona" per al mercat laboral espanyol i va avançar que s'havien creat 100.000 nous llocs de treball. "Es va perdre molta ocupació al març i l'abril, però l'hem anat recuperant. Setembre sempre és un mes en què baixa l'atur, però si restem l'educació, la resta de sectors també tenen un comportament dinàmic", va insistir el ministre en una entrevista a RNE. Aleshores, però, Escrivá va alertar que a partir d'ara serà "difícil" que la recuperació mantingui aquest ritme i caldrà esperar a la primavera per veure l'efecte en negocis molt tocats per la pandèmia com el turisme.

La falta de turisme estranger i l'augment dels rebrots de covid-19 van provocar que l'agost fos un mal mes per al mercat laboral tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. Amb la imposició de noves mesures restrictives com les quarentenes als viatgers que venien d'Espanya, van sumar 11.293 nous aturats registrats a les llistres del SOC, mentre que a nivell estatal se'n van guanyar 29.780.