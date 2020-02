Seguiment del 100% en la vaga de la petroquímica del Camp de Tarragona, segons els sindicats

Els sindicats CCOO i UGT han assegurat que el seguiment de la vaga convocada per aquest dimecres als polígons petroquímics nord i sud del Camp de Tarragona era del 100% en el torn de les 6:00 hores del matí. "La vaga a la petroquímica ja es pot considerar històrica", ha dit CCOO en un comunicat.

Segons la nota del sindicat, la jornada d'aturades s'està celebrant sense incident i "amb els serveis mínims entrant a les empreses amb normalitat".

Més d'11.000 treballadors del sector petroquímic del Camp de Tarragona estan cridats aquest dimecres a la vaga convocada pels sindicats, que reclamen millores en les mesures de seguretat. La convocatòria té lloc un mes després de l'explosió a l'empresa Iqoxe, en què van perdre la vida tres persones.

La vaga, que s'ha iniciat a les 4:30 hores, durarà 24 hores. A les 19:00 hores hi ha convocada una manifestació entre la seu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i la delegació del govern espanyol, a la plaça Imperial Tarraco, amb el lema "Volem seguretat, informació i coordinació".

Tant CCOO com UGT, els dos sindicats convocants, reclamen que s'incrementin els controls de seguretat a les companyies del sector presents en els dos polígons petroquímics del Camp de Tarragona. Així mateix, demanen que es millorin els protocols d'emergència química en cas d'accident.

El 14 de gener passat, una forta explosió d'un reactor de derivats de diòxid d'etilè de la fàbrica d'Iqoxe va provocar set ferits i tres morts: dos treballadors i una persona que va patir l'impacte d'una peça metàl·lica mentre era dintre del seu domicili, situat a diversos quilòmetres de distància. Durant més d'una hora després de la deflagració -que es va sentir a desenes de quilòmetres de distància-, els serveis d'emergències no van saber si l'aire contenia agents tòxics per a la salut humana. De fet, segons Protecció Civil, quan es va produir l'esclat del reactor, Iqoxe no va avisar de l'incendi ni el 112 ni el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, la qual cosa va retardar l'activació dels protocols d'emergència.

El sindicats xifren en uns setanta els incidents de seguretat d'Iqoxe des del 2015. Posteriorment a l'accident, el Govern va confirmar que ja havia sancionat quatre vegades l'empresa, tres de les quals per incompliments en matèria de seguretat i salut. Una de les sancions, del 2015, va ser per excedir la producció de diòxid d'etilè autoritzada. A més, després de l'explosió li va obrir un altre expedient perquè l'empresa havia reprès parcialment l'activitat sense avaluar els riscos.

"Ens genera poca confiança. Hem demanat a l'AEQT que exigeixi a l'empresa que canviï d'actitud i que sigui més col·laborativa, transparent i clara. L'accident que hem tingut és molt greu i això ha afectat la credibilitat del complex petroquímic", va declarar el secretari general del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, el passat 23 de gener. Malgrat les sancions i els expedients i haver-se personat contra Iqoxe en la causa judicial, la Generalitat treballa perquè la fàbrica accidentada torni a operar en un futur proper i per evitar el tancament de les altres companyies de la zona que depenen del subministrament d'Iqoxe.

A més, una altra empresa del polígon sud, Ercros, també està sent investigada pel jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona, en aquest cas per un assumpte sense relació amb l'accident del 14 de gener.