Descoordinació empresarial: Pimec demana "no paralitzar l'economia" i la Cambra demana una aturada total de 15 dies

Les organitzacions empresarials no tenen una mateixa postura sobre què cal fer per combatre el Covid-19. Tant Pimec com la Cambra de Barcelona han explicat aquest dilluns les seves postures per fer front a la crisi econòmica que ja ha començat a generar el coronavirus i, mentre que una és partidària d'actuar amb cautela, l'altra prefereix aturar-ho tot durant dues setmanes per mirar de contenir la pandèmia.

D'una banda, la patronal Pimec ha demanat a les administracions que tinguin en compte l’economia a l’hora de prendre noves decisions per controlar el Covid-19. “Hem d’equilibrar les mesures sanitàries sense paralitzar l’activitat econòmica”, ha dit el president de Pimec, Josep González, en una roda de premsa que ha ofert a través d’internet. En cas contrari, ha afegit, podria donar-se “un terratrèmol" que portaria "a un tsunami”.

D’aquesta forma, González s’ha desmarcat del posicionament del president de la Generalitat, Quim Torra, que ahir va demanar “una aturada de país solidària” i “immediata” per contenir el coronavirus, una posició més dura que la del govern espanyol, que de moment ha optat per no ser tan restrictiu.

En canvi, la Cambra de Barcelona s'inclina per fer exactament el contrari i seguir el que ahir va proposar el president de la Generalitat: una aturada total del país durant quinze dies. El president de la Cambra, Joan Canadell, ha explicat que opina que, passats aquests dies, es podria anar recuperant l'activitat econòmica "en un 30%, un 50% o un 60%".

Canadell, en una roda de premsa que ha fet a través de Twitter, ha assegurat que la postura de la seva institució es basa en l'experiència de Wuhan o del nord d'Itàlia.

"Durant una o dues setmanes ens hem de mentalitzar d’aturar una crisi que, en part, s’ha estès perquè no s’han confinat àrees de l’Estat que tenien un nombre de casos molt significatiu", ha explicat.

Confusió a les empreses

“No hi pot haver descoordinació entre administracions –ha dit González–, i aquí s’ha donat aquesta imatge de descoordinació”. Segons Pimec, les posicions diferenciades entre Generalitat i Estat han generat confusió a les empreses. Acte seguit, González ha afegit: “No podem deixar de prioritzar l’activitat econòmica. Una aturada de tota l’activitat no la contemplem”.

La patronal de petites i mitjanes empreses ha fet un seguit de propostes als governs, com per exemple que es posin al dia en els pagaments que deuen a les empreses. “La llei diu que s’ha de pagar a 30 dies i estan pagant a 60 o 70 dies: només que es posessin al dia això seria una xifra importantíssima de liquiditat i que no tindria cap cost per a l’administració”, ha defensat González. Pimec també ha demanat una suspensió de les cotitzacions socials, l’ajornament del pagament de l’IVA i la suspensió dels deutes tributaris immediats, entre d’altres.

La patronal també ha demanat “responsabilitat” a les empreses perquè, si opten per fer un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) ho facin “per aquesta caiguda de l’activitat i no per altres causes”.

Garantir la liquiditat empresarial

Per la seva banda, el president de la Cambra ha demanat un seguit de mesures a les administracions, com la de complementar els sous dels treballadors. Però la més important, ha dit, és la de garantir la liquiditat de les empreses: "Això serà una partida important d'ajudes però, igual que es va fer amb els bancs a l'última crisi, això ara s'ha de fer amb totes les empreses d'Espanya".

Canadell, a més, no s'ha atrevit a fer un vaticini sobre quin impacte tindrà aquesta crisi en l'economia. Tot i disposar d'un dels millors serveis d'estudis que hi ha sobre l'economia catalana, la Cambra encara està analitzant la situació.

La Cambra, per cert, també ha demanat que s'allargui el curs escolar ("en dues, tres o quatre setmanes") perquè els alumnes, especialment els de les universitats o els que estan fent segon de batxillerat, no vegin perjudicades les seves aptituds.