Les pimes espanyoles paguen el rebut de la llum més car d’Europa

És sabut que la tarifa elèctrica per als grans consumidors industrials és més barata que per als que consumeixen menys. De fet, a Espanya, segons les dades d’Eurostat (l’oficina d’estadística europea), el preu per als consumidors de menys de 20 megawatts hora (MWh) -bàsicament les pimes- es va situar el 2017 en 0,2325 euros el kilowatt hora (kWh), un preu que és un 69% més car que el que paguen els consumidors del tram entre 20 MWh i 500 MWh. Tot i això, el preu ha baixat els últims anys i se situa per sota del nivell del 2013, quan es pagaven 0,2422 euros el kWh.

Malgrat tot, el preu d’aquest tram de fins a 20 MWh és el més car d’Europa. Així es desprèn d’un estudi fet per la patronal Pimec a partir de les dades d’Eurostat. La conseqüència, segons Pimec, és clara: les pimes espanyoles, i les catalanes, perden competitivitat respecte a les de la resta d’Europa a causa d’aquest cost energètic més elevat. L’estudi s’ha fet tenint en compte el preu amb impostos especials i taxes als diferents països, però sense impostos deduïbles (com ara l’IVA). Així, reflecteix el preu real del que les empreses paguen per l’electricitat.

“Els costos de l’electricitat són un element clau per a la competitivitat d’una economia”, indica Pimec en l’estudi, que destaca que el rebut energètic és “un input que, amb diferents intensitats i incidències, utilitzen totes les empreses, siguin industrials o del sector serveis”.

De l’informe se’n poden treure dues conclusions molt clares. D’una banda, Espanya és el país on la forquilla de preus entre els grans consumidors d’electricitat i els petits és més ampla. I la segona és que les petites empreses espanyoles són les que més paguen per la llum a Europa. Les dades de l’informe són clares. Així, un petit consumidor a Espanya, de menys de 20 MWh, va pagar de mitjana 0,2325 euros el kWh l’any 2017, mentre que un gran consumidor, de 70.000 a 150.000 MWh de consum anual (que correspondria a una gran indústria de consum energètic intensiu) va pagar el mateix kWh a 0,0719 euros.

És a dir, el mateix kWh li va costar a una empresa petita i de poc consum més de tres vegades el que va pagar una empresa de consum molt alt.

A aquesta important diferència de preus dins de l’Estat en funció del consum anual s’hi ha de sumar la comparativa amb la resta de països europeus. Per a les empreses espanyoles amb un consum anual de menys de 20 MWh, els preus que van pagar el 2017 són un 24% més alts que la mitjana de les economies grans, entenent com a tals el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia, i un 52% més elevats que la mitjana de les economies petites avançades d’Europa, que serien països com ara Àustria, Bèlgica, Dinamarca, els Països Baixos, Irlanda, Finlàndia, Noruega i Suècia, i un 63% més cars que la mitjana de les economies menys desenvolupades del continent.

Per fer-se’n una idea, el preu de la llum per a aquest tram de consumidors de menys de 20 MWh anuals va ser a Espanya un 140% més car que a Romania, l’estat amb una tarifa més barata. Entre les grans economies europees, França, que té l’energia nuclear com a principal font de generació elèctrica, és la que té els preus més barats per a tots els trams de consumidors.

Però en la comparació amb les principals economies europees Espanya només té la tarifa més alta en el tram de fins a 20 MWh. En el següent tram, el de 20 a 500 MWh de consum anual, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia ja superen Espanya en el preu de la tarifa i només França se situa per sota. I el mateix passa en la resta de trams de consum més elevats.

Dispersió de tarifes

En la comparació que fa l’estudi de Pimec també es pot observar que hi ha una considerable dispersió del cost de l’electricitat entre els diferents països, amb independència dels trams de consum. Però en el tram dels petits consumidors -els de menys de 20 MWh anuals-, la mitjana del preu per a les grans economies del continent se situa en 0,1870 euros el kWh, mentre que el preu a Espanya és de 0,2325 euros, més de 45 cèntims d’euro per kWh.

Les diferències de preus de l’electricitat per a les empreses es fan públiques just en un moment en què els preus majoristes tornen a disparar-se. Els governs d’Espanya i Portugal van analitzar dimarts el “significatiu increment” dels preus majoristes de l’electricitat per a tots dos països i van acordar fer un seguiment i una anàlisi coordinats de possibles mesures per salvaguardar l’interès general dels ciutadans en aquesta matèria, segons va informar el ministeri per a la Transició Ecològica. El secretari d’estat d’Energia, José Domínguez Abascal, es va reunir a Lisboa amb el seu homòleg portuguès, Jorge Seguro Sanches, per tractar l’alça dels preus de l’electricitat en els dos països, “una situació que preocupa i ocupa els governs d’Espanya i Portugal”. L’objectiu de la trobada va ser analitzar coordinadament el comportament del Mercat Ibèric de l’Electricitat (MIBEL).