Carmena aprova un pla per reduir en un 95% els pisos turístics al centre de Madrid

El ple de l'Ajuntament de Madrid ha aprovat aquest dimecres el polèmic pla d'habitatge que ha impulsat l'alcaldessa de la ciutat, Manuela Carmena (Ahora Madrid), per limitar dràsticament els allotjaments d'ús turístic al centre. Carmena va posar damunt la taula el pla, que ha rebut el vistiplau formal a dos mesos de les eleccions municipals, per preservar l'ús residencial dels pisos del centre i evitar-ne l'expulsió dels veïns, un fenomen en auge en grans ciutats com Barcelona i Madrid. "S’està produint una gentrificació. Volem preservar la identitat dels barris, també del centre de la cituat", ha defensat el regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo.

Amb el pla, que preveu eliminar el 95% dels pisos turístics del centre, l'Ajuntament creu que el preu del lloguer d'habitatges frenarà l'escalada i es moderarà. La normativa, aprovada amb els vots d'Ahora Madrid i el PSOE, només permet llogar un pis sense llicència 90 dies l'any. És el límit que Ahora Madrid creu que es pot considerar economia col·laborativa.

Per llogar un habitatge més de tres mesos l'any caldrà una llicència, i per obtenir-la s'ha de complir un requisit que la majoria d'aquests pisos no compleixen: tenir un accés independent. L'Ajuntament de Madrid calcula que el 95% dels més de 10.000 pisos turístics que ofereixen plataformes com Airbnb, Home Away i Rentalia no disposen d'un accés independent i, per tant, no podran obtenir la llicència. La normativa no afectarà tota la ciutat sinó només els districtes que hi ha dins l'anella de l'M-30, on es concentren una bona part dels allotjaments turístics madrilenys.

Competència, en contra de la regulació

Els propietaris de pisos d'ús turístic ja han avisat que impugnaran la normativa perquè consideren que l'Ajuntament no té competències per legislar en aquesta matèria. Segons l'Associació de Gestors d'Habitatges d'Ús Turístic, les competències són de la Comunitat de Madrid, i ha anunciat una demanda judicial. El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible ha negat durant el debat al ple que s’envaeixin competències. "Estem actuant estrictament a partir de les nostres competències urbanístiques", ha assegurat.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) també considera que limitar els pisos turístics suposa una restricció a la competència i perjudica els consumidors. De fet, la CNMC ja va impugnar l'any passat les normatives sobre habitatges turístics aprovades per Madrid, Bilbao i Sant Sebastià, que restringien les llicències de pisos d'ús turístic, i la cosa més probable és que faci el mateix amb el pla aprovat aquest dimecres a Madrid.

El PP i Ciutadans han votat en contra del pla i han qualificat la mesura d'electoralista. L'equip de Manuela Carmena es va marcar com a prioritat de la seva legislatura frenar l'augment dels pisos turístics i moderar els preus del lloguer. Des del juliol al gener, l'Ajuntament de Madrid va multiplicar les inspeccions –en va fer 12.000– i va tancar 500 pisos que no complien la normativa.