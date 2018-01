El 2017 va ser el pitjor any de l’últim lustre en energia renovable

La sequera del 2017 s’ha traduït en una dada preocupant per al govern espanyol si vol complir amb els objectius europeus d’energies netes per al 2020. L’any passat va ser el pitjor dels últims cinc en la generació d’electricitat d’origen renovable. Només un terç de l’electricitat produïda a Espanya va ser verda, segons l’avançament del resum anual de Red Eléctrica, l’empresa que gestiona el sistema elèctric. L’any anterior l’electricitat d’origen renovable havia arribat al 40,8%.

540x459

La causa és “l’impacte de l’extrema sequera sobre la producció hidràulica, que ha caigut un 48,4% respecte de l’any anterior”, explica Red Eléctrica. Però també és cert que en els últims anys el parc de generació renovable pràcticament no ha crescut, amb la qual cosa tecnologies com la fotovoltaica no han pogut substituir la manca de producció hidràulica. Tot això ha disparat les emissions de CO 2 , ja que les centrals de carbó i els cicles combinats de gas han aportat més per fer electricitat.

La situació ha portat a un doble efecte. D’una banda, l’augment d’emissions, però, d’altra banda, l’increment del preu, ja que ha augmentat l’ús del gas, una energia molt més cara que la hidràulica.

L’estructura de cobertura de la demanda torna a posar les nuclears com a primera tecnologia de generació, amb un 21,5% del total el 2017, seguida de l’eòlica, amb un 18,2% del total. El carbó va aportar un 17% el 2017 (el 2016 era menys del 14%) i els cicles combinats de gas van generar un 13,9% de l’electricitat (el 2016 va ser un 10,2%).

Però el principal daltabaix va ser el de la hidràulica, que va passar del 14,2% al 7%. L’aportació de la resta de renovables és bastant testimonial: un 3,1% la fotovoltaica, i la resta de tecnologies verdes, per sota. En el fons, l’estructura de la potència instal·lada fa difícil que hi hagi més aportació de les renovables. Perquè tot i que l’eòlica sí que manté una important aportació (i en el còmput anual és bastant estable any rere any), la hidràulica, que suposa un 20% de la capacitat instal·lada, depèn molt de la pluja, i la resta de renovables tenen una escassa capacitat: només un 4,5% de la potència instal·lada és solar fotovoltaica, mentre que la solar tèrmica només és el 2,3%, i la resta de renovables, el 0,7%. Per tant, si la hidràulica falla, la resta de renovables no cobreixen la diferència.

Augmenta la importació

Un altre aspecte del sistema elèctric el 2017 és l’augment de la importació. Per segon any consecutiu -el 2016 va ser el primer de la història-, Espanya ha importat més energia elèctrica de la que ha exportat: el saldo va ser de 9.220 gigawatts hora, quan l’any 2016 van ser 7.667.

Una situació que la patronal de les grans elèctriques Unesa va atribuir a la menor competitivitat de l’electricitat produïda a Espanya per culpa de l’impost a la generació, que és del 7%.