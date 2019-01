La planta de Nestlé a Girona fa vaga per primer cop en 18 anys

Per primer cop en 18 anys els treballadors de la fàbrica Nestlé de Girona començaran aquesta nit una vaga de 24 hores per mostrar el seu rebuig al bloqueig en què està la negociació del conveni col·lectiu, que fa més de vuit mesos que està encallat. L'aturada començarà amb el torn d'aquest dimecres a la nit i té com a objectiu aconseguir millorar l'augment salarial de l'1,5% fix al 3%.

Per intentar evitar la vaga, la direcció de la companyia va oferir als sindicats aquest dimarts una rebaixa de dos dies en la jornada anual, que es faria efectiva entre aquest any i el vinent. Però van rebutjar aquesta proposta en assemblea un 60% dels treballadors que van votar, que van ser 666.

En total hi treballen 807 persones. Els sindicats han convocat per a aquest dijous protestes davant la rotonda de la fàbrica que dona accés a l'AP-7.