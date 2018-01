La planta de Nissan a Barcelona deixarà de produir dos models el 2018

Ni el Pulsar ni la furgoneta per a passatgers NV200. Nissan ha anunciat avui que la planta de Barcelona deixarà de fabricar aquests dos models quan arribin al final del seu cicle de vida. Es tracta de dos canvis que entraran en vigor a partir de l'estiu.

La companyia ha explicat que no preveu que la finalització d'aquests dos models tingui un impacte "immediat" en l'ocupació de la planta, perquè es veurà compensat pel recent llançament d'una nova generació de 'pickups' per a Nissan, Renault i Mercedes Benz. "Com a mínim, de moment no tindrà efectes sobre la plantilla, veurem que passa els pròxims exercis", apunta un portaveu de la companyia.

La principal novetat és la fi de la producció del model Pulsar, que la companyia atribueix a la necessitat d'adaptar-se a "la tendència cada cop més gran dels clients europeus cap als models 'crossover'", que deixarà de fabricar-se al juny. El segon dels canvis que posarà en marxa Nissan a la seva fàbrica de Barcelona és l'inici de la producció d'una versió millorada de la furgoneta 100% elèctrica e-NV200, equipada amb una nova bateria de 40kWh (tant en el model de passatgers com de la furgoneta d'ús comercial) que permetrà augmentar un 60% l'autonomia, fins als 280 km.

En introduir aquest producte, l'actual generació de la NV200 per a passatgers deixarà de fer-se a partir del juliol i només se'n fabricarà la versió elèctrica, l'e-NV200. La planta de Barcelona, però, continuarà produint la furgoneta dièsel NV200.

El president de Nissan Europa, Paul Willcox, ha assegurat que aquestes decisions "són fruit d'un canvi en la demanda de mercat" dels clients europeus i una nova tendència, i "per això l'enfocament de Nissan és el de reforçar el lideratge en el segment de vehicles elèctrics i 'crossover'", ha dit.

La planta de Nissan a Barcelona ha produït en l'exercici fiscal que va d'abril del 2016 a març del 2017 més de 110.000 vehicles, una xifra que queda lluny de les previsions inicials. Les exportacions de la planta de Nissan a Barcelona a Europa i la resta del món el 2017 han arribat a un 87,5% de la seva producció. Segons la companyia nipona, la planta de Barcelona "continua enfocada en el seu objectiu de ser un centre de producció d'alta qualitat i competitiu, per maximitzar les seves oportunitats futures, així com les dels seus empleats i la cadena de subministrament". Nissan compta amb tres centres de producció a Espanya: Barcelona, Àvila i Cantàbria, a més d'un centre d'R+D per a motors i desenvolupament de vehicles industrials lleugers i centres de recanvis i distribució.