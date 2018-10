La plantilla d’Aiguablava es recol·locarà en altres paradors

La quarantena de treballadors del parador d’Aiguablava (Begur) han arribat a un acord amb l’empresa pública Paradors per resoldre la seva situació laboral fins que el centre torni a obrir el febrer del 2020. Després que els problemes sorgits arran de la remodelació de l’edifici hagin retardat la finalització de les obres més de dos anys (cosa que ha provocat la liquidació de l’adjudicació a Vias y Construcciones, filial d’ACS, i l’obertura d’una nova licitació que sortirà a concurs el mes que ve), els treballadors han hagut de negociar un nou acord perquè se’ls havia acabat l’atur.

La setmana passada es van trobar a Lleida amb l’empresa per buscar una solució, que finalment va ser aprovada per unanimitat per la plantilla, i aquesta setmana a Begur s’ha acabat signant l’acord amb Paradors. “És un acord satisfactori, bastant bo per a les dues parts, sobretot després de la primera impressió que vam tenir i malgrat que la millor opció hauria sigut que l’obra s’hagués acabat quan tocava”, explica a l’ARA el representant sindical, Juan Pablo Rodríguez, una visió que comparteix la direcció de Paradors.

Finalment, de la quarantena de treballadors afectats, tres han pactat una indemnització de 25 dies per any treballat, amb un màxim de 20 mensualitats. Tres treballadors més s’han agafat una excedència voluntària, en la qual l’empresa es compromet a pagar-los durant els primers 6 mesos gairebé el 60% del sou i posteriorment prop del 42%, mentre que el gruix de la plantilla serà recol·locat en diferents paradors de la xarxa que l’empresa pública té repartits pel territori, preferentment a Catalunya.

Fins a finals de maig treballaran durant 130 dies en un nou destí i hauran de gastar part de les vacances del 2019 i el 2020 (63 dies en total). A canvi, l’empresa els dona 7 dies més de vacances. Després faran una setmana de formació i, des del juny fins que s’acabi la temporada alta d’estiu, el 30 de setembre, passaran tots a treballar al restaurant Mar i Vent que Paradors té a peu de platja, just sota Aiguablava. Durant els quatre mesos previs a l’obertura del parador, sempre que no sorgeixin nous condicionants, els treballadors duran a terme la posada a punt del recinte, incloent-hi feines de neteja. “Ens haurem d’oblidar de la categoria professional de cadascú”, conclou Rodríguez.