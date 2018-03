Una nova associació impulsa una candidatura de dones a la Cambra de Comerç

L'associació 50a50 ha presentat aquest dimarts una candidatura de dones per presidir la Cambra de Comerç de Barcelona. En un acte a l'Icab, la nova plataforma, ha explicat que neix amb l'objectiu d'impulsar la igualtat efectiva entre dones i homes en el lideratge de les organitzacions empresarials i públiques. Tot i així, la proposta encara està treballant en la llista d'empresàries i directives que formaria part d'aquesta candidatura.

El primer pas serà el relleu en les properes eleccions de la Cambra, però la plataforma busca estendre la presència femenina a altres organitzacions com el Col·legi d'Economistes, la Fira o el Port de Barcelona. D'altra banda, vol promoure la incorporació de les dones al sector tecnològic i millorar les condicions laborals de les professionals autònomes i 'freelance'.

Anna Mercader, la d irectora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra, ha destacat que cal fer "visibles" les dones en els càrrecs amb poder de decisió i promoure el "colideratge, l'equitat i el repartiment de tasques". En aquest sentit, Mercader ha insistit en la càrrega que pateixen les dones pel que fa a les cures i ha afirmat que si aquesta feina es comptabilitzés al PIB l'economia creixeria un 24%. "Volem que es valori i es comparteixi aquesta feina", ha apuntat la directora de l'observatori. Així, doncs, ha assegurat que moltes empreses familiars catalanes han tirat endavant per les dones que hi ha hagut al darrere, "que han tingut idees i les han cohesionat".

Més dones a Fira de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha insistit en el compromís del seu govern perquè Fira de Barcelona també incorpori més presència d'empresàries en el seu consell d'administració. No obstant, Colau ha lamentat que en algunes ocasions hi ha hagut dones que han rebutjat un càrrec quan els l'han ofert i aquest ha acabat recaient en un home. "Vull animar-vos a fer el pas amb tota la feina que això suposa", ha destacat l'alcaldessa.

A la presentació, també hi ha participat l'actual president de la Cambra, Miquel Valls, que ha admès que les dones "no estan ocupant el lloc que els pertoca" a l'organització. "Quan vaig arribar, la representació era petita i avui en són unes quantes més, però no és significativa", ha assegurat. En aquest sentit, ha insistit que una candidatura de dones ha de ser conscient que "els vots no es troben pel carrer, sinó que s'han de lluitar" i que caldrà molta solidaritat per aconseguir-ho.