Les plataformes pugnen ara per arribar al públic més jove

Aquest desembre Facebook ha fet un anunci que ha encès un nou debat sobre la plataforma. La xarxa social ha creat una versió de la seva aplicació de missatgeria només per a nens. Es diu Messenger Kids i permet que els menors de 13 anys tinguin un compte vinculat al dels seus pares, on els continguts -com ara els gifs- estan adaptats a aquest públic. Amb aquesta iniciativa, l’empresa nord-americana vol protegir els més petits de la presència de depredadors sexuals a les xarxes i oferir-los un espai lliure de publicitat. De fet, aquest projecte es va estrenar poc després que el govern nord-americà avisés els gegants d’internet de la seva responsabilitat “moral” en els casos d’assetjament virtual a nens.

No obstant, per a l’empresa aquest també és un negoci clau per entendre com són els seus futurs usuaris i assegurar-se que creixen fent servir les seves xarxes socials. Aquest coneixement també els permetrà avançar-se a competidors com Snapchat, que ha sabut seduir el públic infantil gràcies als filtres animats.

Pantalles per als petits

Facebook no és l’única empresa que destina esforços a captar els fills de la seva comunitat d’usuaris. YouTube fa dos anys que s’hi va avançar amb la plataforma YouTube Kids, una versió del seu servei de streaming de vídeos en què els continguts són adequats per als infants. L’aplicació també disposa de control parental, encara que va ser la protagonista d’una forta controvèrsia perquè s’hi colaven vídeos amb escenes de sexe i violència.