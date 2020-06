La pobresa augmentarà un 9% a Catalunya a causa del coronavirus

A Catalunya hi haurà un 9,4% més de persones en situació de pobresa a conseqüència del covid-19. És una de les conclusions més preocupants d’un informe presentat per Oxfam Intermón, que només detecta increments més elevats a les Illes Balears (+11,7%), Castella i Lleó (+11) i l’Aragó (+9,7%). Les comunitats on menys augmentarà la pobresa són Cantàbria (5,7%) i el País Valencià (5,9%).

Arran d’aquesta situació, l’estudi creu que a tot Espanya augmentarà el nombre de persones en situació d’exclusió social en més de 700.000, del 21,5% al 23,1% del total, a prop de la preocupant xifra del 25%: un de cada quatre espanyols.

Si la pobresa relativa en surt molt afectada, passa el mateix amb la desigualtat, que es mesura amb l’índex Gini i que augmenta en 1,7 punts. El decil més baix de la població tenint en compte els ingressos perdrà proporcionalment vuit vegades més renda que el decil de població que té un sou més bo. Per comunitats, les que es veuran afectades per un increment més gran de la desigualtat seran Andalusia, les Canàries, Extremadura i Múrcia. Catalunya, amb una variació de l’índex d’1,2 punts, apareix com la cinquena on menys augmenta la desigualtat, un rànquing que encapçala Navarra.

Oxfam Intermón demana que la sortida de la crisi econòmica derivada del coronavirus no perjudiqui més els sectors laborals més precaris, “entre els quals les persones migrants i les dones estan sobrerepresentades”. Entre les professions més castigades, l’entitat esmenta caixeres, riders, cuidadores, jornalers i netejadores. Per evitar-ho, Oxfam Intermón demana que la recaptació augmenti en 10.000 milions d’euros per la via de canvis fiscals “extraordinaris i estructurals”, que han de servir per blindar el sector públic. L’estudi recorda que “el 83% del total recaptat continua recaient en les famílies (treball i consum, essencialment), enfront de l’aportació del 12% de l’impost de societats”. Per això l’entitat vol una fiscalitat “més progressiva”.

També fa esment especial a la situació de les persones migrants, per a les quals demana la regularització administrativa. Respecte a aquest col·lectiu, l’informe de l’entitat apunta que a Espanya una de cada tres persones que viu per sota del llindar de la pobresa és immigrant, una xifra que multiplica per 2,5 la seva proporció sobre el conjunt de la població total.