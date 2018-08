El pont de Gènova arrossega Atlantia

Autostrade, la concessionària de l’autopista italiana A-10 que pertany al grup Atlantia -controlat per la família Benetton- va viure un dijous negre a la borsa com a conseqüència de l’enfonsament del pont Morandi a Gènova. La possibilitat que el govern italià li retiri la concessió, a més dels costos per responsabilitat civil que podria tenir l’ensorrament del viaducte, van fer caure l’acció en picat. Durant el dia va arribar a perdre més d’un 25% a la borsa de Milà i, malgrat que finalment va suavitzar les pèrdues, va acabar amb un 22,26% de pèrdues per tancar a 18,30 euros, quan dilluns, el dia abans de l’accident del pont, havia tancat a 24,88 euros. En només un dia la capitalització borsària d’Atlantia (el seu valor al mercat) va baixar quasi 4.200 milions, i la companyia, que dimarts valia gairebé 19.300 milions, ahir tot just superava els 15.100 milions. L’agència de qualificació Standards and Poor’s va anunciar ahir que posava en revisió a la baixa la qualificació creditícia de l’empresa italiana.

Atlantia és precisament el hòlding que s’ha convertit en el primer accionista d’Abertis, la gran concessionària d’autopistes catalana. La companyia italiana, juntament amb ACS, va pagar 18.300 milions d’euros en l’opa per controlar Abertis, una operació que capgirava la que fa una dècada va plantejar Abertis per comprar Autostrade, i que va fracassar per motius polítics.

Dimecres el govern italià va anunciar la possibilitat de revocar la concessió de l’A-10 a Autostrade. Ahir, en ple daltabaix borsari, Atlantia va contestar advertint a l’executiu transalpí que retirar-li la concessió implicaria que el govern italià hauria d’indemnitzar la companyia pel valor residual de la concessió. La resposta del govern italià, que no es va fer esperar, acusava la companyia de pensar en els diners i possibles indemnitzacions quan encara s’està desenrunant i buscant possibles víctimes.

Malgrat tot, a última hora el vice primer ministre eurocrític Matteo Salvini va intentar rebaixar la tensió de l’executiu amb la concessionària fent un pas enrere en l’amenaça de retirar la concessió. Va dir que d’Autostrade se n’ha d’obtenir immediatament fons per als parents de les víctimes, els ferits i la comunitat de Gènova. “De tota la resta ja en parlarem després”, va sentenciar Salvini.

El viceministre de Transports d’Itàlia, Edoardo Rixi, va explicar a Reuters que l’executiu està estudiant tres possibles opcions després de la caiguda del viaducte: la revocació total de la concessió, la revocació parcial, o imposar una multa a la concessionària. El contracte de concessió estableix que l’Estat pot revocar-la quan la concessionària cometi un incompliment greu de les obligacions, cosa que comportaria una multa de fins a 150 milions d’euros, massa baixa segons Rixi.

Però, si hi ha una revocació de la concessió, Atlantia s’enfrontarà a un altre problema. Els tenidors de bons de la companyia poden exercir una opció de venda. És a dir, els propietaris de bons d’Autostrade poden demanar un reemborsament anticipat de la seva inversió. Atlantia va emetre cinc bons, amb venciments que oscil·len entre el 2021 i el 2029, per un valor total de 3.200 milions d’euros.

Brussel·les respon a Salvini

La Comissió Europea va contestar ahir al viceprimer ministre Matteo Salvini, que havia atribuït l’enfonsament del viaducte a les restriccions pressupostàries imposades per Brussel·les. El portaveu de la Comissió, Christian Spahr, va dir que volia deixar unes quantes coses clares: Itàlia té actualment uns 2.500 milions de fons europeus per a inversions en infraestructures, i l’abril passat es van aprovar 8.500 milions més en inversions, “incloent-hi les de la regió de Gènova”.

També el comissari europeu de Pressupostos, Günther Oettinger, va contestar Salvini via Twitter argumentant que és humà buscar culpables, però que també és bo mirar les dades.

ACS se’n ressent i cau un 2%

ACS, la constructora que presideix Florentino Pérez (a la foto), i que és sòcia d’Atlantia a Abertis, va patir ahir les conseqüències de l’accident de Gènova. La constructora va perdre un 1,97% a la borsa espanyola -tot i que va arribar a caure un 5%- i va ser el valor amb un pitjor comportament. La constructora es va ressentir en el parquet de la incertesa que envolta Atlantia. L’ensorrament del pont a Gènova ha posat contra les cordes la companyia italiana, que des de dimarts cau a la borsa, i, a més de la concessió de l’A-10, podria perdre un nou projecte de circumval·lació amb una inversió de 4.300 milions i dos projectes més pactats amb el govern italià per 6.200 milions.